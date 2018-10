Premiér Pellegrini kontruje Babišovi: Päťdesiat sýrskych sirôt môžeme prijať

Solidarita v praxi. Peter Pellegrini (42) tvrdí, že Slovensko by mohlo prijať sýrske siroty, ktoré sú umiestnené v Grécku.

Kontroval tak výrokom českého premiéra Andreja Babiša (64), ktorý nedávno rozbúril vlny v politike, keďže odmietol pomôcť niekoľkým desiatkam malých detí žijúcich v otrasných podmienkach utečeneckých táborov.

„Prečo by sme ich prijímali? Aj u nás máme siroty, ktoré musíme pripraviť na vstup do života. Pomáhame na mieste v Sýrii lekármi aj expertmi,“ povedal Babiš. Proti jeho výrokom sa zdvihla veľká vlna kritiky. Sirôt je pritom v gréckych táboroch viac ako 3 500. Oponoval mu aj český minister zahraničia Jan Hamáček, ktorý tvrdil, že by zvládli poskytnúť domov 50 deťom, ktoré vo vojne stratili svojich rodičov. O rovnakom probléme rozprával aj Peter Pellegrini v Sobotných dialógoch RTVS. Povedal, že sa ešte nerozhodlo, či k nám nejaké deti prídu, o možnostiach bude diskutovať s ministrom zahraničných vecí.

Ale nemôžeme sa o ne postarať v zariadeniach pre utečencov. Ak máme prijať zúbožené deti - siroty, tak asi sa budú musieť umiestniť do detských domovov. Nemali by sme v prípade malých detí dopustiť, aby žili v zlých podmienkach,“ konštatoval Pellegrini. Pripomína, že Slovensko odmieta povinné kvóty. Dodal, že by sme mohli podať pomocnú ruku napríklad Talianom a v Gabčíkove sa dočasne postarať o utečencov.