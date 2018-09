Cyklistický svet spoznal nového majstra sveta: Dúhový dres získal veterán Alejandro Valverde

Španielsky cyklista Alejandro Valverde získal prvýkrát v kariére titul svetového šampióna v cestnej cyklistike. V rakúskom Innsbrucku triumfoval pred Romainom Bardetom z Francúzska a Kanaďanom Michaelom Woodsom.

Tridsaťosemročný Španiel mal doposiaľ vo svojej zbierke šesť medailí z MS, až v Innsbrucku sa však tešil z vytúženého najcennejšieho kovu. Slovenský cyklista Peter Sagan v pozícii trojnásobného obhajcu titulu odstúpil z pretekov. Nedeľňajšiu súťaž nedokončili ani jeho krajania Juraj Sagan, Marek Čanecký, Patrik Tybor, Erik Baška, Martin Haring a Martin Mahďar.

Na trať vyrazilo 188 pretekárov zo 44 krajín o 9.40 predpoludním. So štartovým číslom jeden viedol pelotón úradujúci majster sveta Peter Sagan. Hneď od úvodu sa objavilo niekoľko pokusov o únik, ale vážnejší sa ujal po krátkom stúpaní. Dopredu vyrazila štvorica v zložení Kasper Asgreen (Dánsko), Rob Britton (Kanada), Tobias Ludvigsson (Švédsko) a Stylianos Farantakis (Grécko). Vzápätí odstúpil Grék, ale zvyšnú trojicu doplnili Vegard Stake Laengen (Nórsko), Daniil Fominych (Kazachstan) a Ryan Mullen (Írsko). K nim sa neskôr pridali Karel Hník (Česká repre), Connor Dunne (Írsko), Laurent Didier (Luxembursko), Janse van Rensburg (JAR) a Iľja Koševoj (Bielorusko).

V hlavnej skupine sa išlo pokojným tempom, náskok utečencov stúpal, v istej chvíli presiahol až sedemnásť minút. Favoriti v balíku však zostávali pokojní. Nasledovalo stúpanie na kopec Gnadenwald, na jeho vrchole mali jazdci v úniku náskok devätnásť minút na pelotón. Po príchode do Innsbrucku sa v hlavnej skupine začalo pracovať na znížení náskoku utečencov, o čo sa starali najmä zostavy Francúzska, či domáceho Rakúska, všetci slovenskí reprezentanti dokázali držať krok. V polovici pretekov mala vedúca skupina náskok 14 a pol minúty.

Po troch kolách na okruhu stratili kontakt Erik Baška s Martinom Mahďarom, oboch organizátori stiahli z trate. Na pelotón strácali v tom čase päť minút. Utečenci vo vedúcej skupine mali v tej chvíli k dobru 16 a pol minúty a na zvýšené tempo nedokázali reagovať ani ďalší Slováci. Martin Haring, Juraj Sagan, Patrik Tybor a Marek Čanecký zamierili pred štvrtým kolom do tímového autobusu a napokon ich vzápätí doplnil aj Peter Sagan.

Tvrdé kopce napokon zastavili aj Francúza Warrena Barguila a tvrdosť asfaltu pocítil Slovinec Primož Roglič. Tridsať kilometrov pred cieľom bol na čele z pôvodnej skupiny iba Asgreen a Laengen, ktorých prenasledovala štvorica Greg van Avermaet (Belgicko), Damiano Caruso (Taliansko), Omar Fraile (Španielsko) a Karel Hník, ale neskôr ich pohltil hlavný balík. Vedúcu dvojicu dostihli ostatní jazdci 22 km pred cieľom a začalo sa bojovať o titul. Na záverečnom kopci zaútočil Dán Michael Valgren, ale postupne mu dochádzali sily. Do čela sa dostala trojica Alejandro Valverde, Romain Bardet a Michaelom Woods, ktorú necelé 2 km dostihol Holanďan Tom Dumoulin. V záverečnom špurte mal napokon najviac síl Valverde.

Alejandro Valverde is the 2018 World Champion! Beating Bardet, Woods, and Dumoulin in the final sprint. #innsbrucktirol2018 pic.twitter.com/ZNMck5tYpu — FloBikes (@flobikes) 30. septembra 2018

Po zisku titulu neskrýval dojatie. "Je to neuveriteľné, nemám slov. O tento titul som bojoval celý život a podarilo sa mi to. Ďakujem celému tímu, ktorý kontroloval preteky a ja som sa mohol sústrediť na záver. Špurtoval som z prvej pozície, no vedel som, že mám zo všetkých najväčšiu šancu. Na konci som si hovoril, že nemôžem prehrať a nemôžem sklamať ľudí, ktorí ma podporovali. Je to najcennejšie víťazstvo v mojej kariére, sníval som o tom stať sa svetovým šampiónom," uviedol v cieli.

Výsledky MS - muži:

1. Alejandro Valverde (Šp.) 6:46:41 h, 2. Romain Bardet (Fr.), 3. Michael Woods (Kan.), 4. Tom Dumoulin (Hol.) všetci rovnaký čas ako víťaz, 5. Gianni Moscon (Tal.) +13 s, 6. Roman Kreuziger (ČR), 7. Michael Valgren (Dán.), 8. Julian Alaphilippe (Fr.), 9. Thibaut Pinot (Fr.), 10. Rui Costa (Por.) všetci +43, ... Peter SAGAN, Juraj SAGAN, Marek ČANECKÝ, Patrik TYBOR, Erik BAŠKA, Martin HARING a Martin MAHĎAR (všetci SR) nedokončili