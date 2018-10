Hviezda seriálu Zúfalé manželky skrývala smutné tajomstvo: Rakovina konečníka!

Svoje tajomstvo dlho skrývala pred svetom!

Známa hollywoodska herečka Marcia Cross (56) bojovala s rakovinou. Teraz pridala na sociálnu sieť fotku, pod ktorou priznala trápenie so zákernou chorobou.

Herečka známa ako Bree Hodgová zo seriálu Zúfalé manželky pred celým svetom tajila boj so zákernou chorobou. Nikto netušil, že trpela rakovinou konečníka. Až teraz, po absolvovaní chemoterapie, ktorú kvôli liečbe musela podstúpiť, išla s pravdou von!

Zverejnila fotku od kaderníka, na ktorej síce nie je celkom vidieť jej krátke vlasy, no komentár pod fotkou ju prezradil. „Som vďačná, že som nažive a po chemoterapii v poriadku a opäť zdravá. Som však smutná, že mi vypadali vlasy a teraz sú asi tak trojcentimetrové a vyzerá to naozaj čudne,“ znelo jej priznanie. Bola to ťažká cesta, no teraz je zdravá a šťastná.