Obrovská chyba brankára v Bundeslige: Vlastný gól, na ktorý tak skoro nezabudne

V zápase 6. kola nemeckej Bundesligy medzi Stuttgartom a Brémami (2:1) si domáci tím vsietil kuriózny vlastný gól.

Nešťastný moment. Aj takto by sa dala popísať situácia zo 68. minúty, kedy sa Brémy radovali z gólu. Ten však paradoxne nestrelili hostia. Pomohla im k tomu domáca dvojica hráčov - Sosa a Zieler. Sosa hádzal aut, no nevšimol si, že brankár Zieler si opravuje výstroj a vôbec sa nesústredí na hru. Vo chvíli, keď gólman loptu zbadal, rozbehol sa za ňou, no bolo už neskoro. Preskočila mu nohu a skončila v sieti.

Našťastie, Stuttgart tento vlastný zásah mrzieť nemusel. Domáci si vedenie ustrážili a radovali sa z triumfu 2:1.