Hamilton ovládol okruh v Soči: Zvýšil svoj náskok nad Vettelom

Britský pilot F1 Lewis Hamilton na Mercedese triumfoval na Veľkej cene Ruska a slávil svoje piate víťazstvo z uplynutých šiestich pretekov.

Na druhom mieste skončil s 2,5 sekundovou stratou jeho tímový kolega Fín Valterri Bottas, tretí bol Nemec Sebastian Vettel na Ferrari. Úradujúci majster sveta víťazstvom na okruhu v Soči zvýšil svoj náskok na čele seriálu F1 pred Vettelom na 50 bodov.

Hneď po štarte bol zaujímavý súboj o prvé tri miesta, no po úvodných dramatických zákrutách zostal na čele Bottas pred Hamiltonom a Vettelom. Preteky sa hneď na začiatku skončili pre dvojicu jazdcov Toro Rosso - Pierrea Gaslyho a Brendona Hartleyho. Holanďan Max Verstappen predvádzal od začiatku výbornú stíhaciu jazdu, keď sa z 19. miesta na štarte dostal v priebehu prvých ôsmich kôl na 5. priečku, na štvrtého Raikkönena strácal približne 14 sekúnd.

Medzi najlepších sa postupne dostával aj Daniel Ricciardo, ktorý sa po 11. kolách posunul o rovnaký počet miest a bol priebežne siedmy. Po prvej zastávke v boxoch sa v 15. kole dostal Vettel na druhé miesto pred Hamiltona. O necelé kolo neskôr si však Brit svoju pozíciu vybojoval v tvrdom súboji s nemeckým jazdcom naspäť.

V 25. kole Bottas spomalil a na pokyn vedenia tímu prepustil svoje 2. miesto Hamiltonovi. Na čele pretekov bol vtedy približne s 3-sekundovým náskokom Verstappen, ktorý ako jediný z jazdcov vpredu dovtedy neabsolvoval zastávku v boxoch. Medzi Bottasom a štvrtým Vettelom bol rozdiel na úrovni dvoch sekúnd. Verstappen išiel do boxov 10 kôl pred cieľom a vrátil sa späť na 5. mieste.

Priebežne vedúci jazdec šampionátu Hamilton si udržal svoju vedúcu pozíciu pred Bottasom a Vettelom až do cieľa a dosiahol tak svoje 70. víťazstvo v pretekoch F1.

Ďalšie preteky seriálu sú na programe 7. októbra v Japonsku.

Lewis Hamilton (zdroj: Sport2): "Valtteri odviedol fantastickú robotu, je to veľký džentlmen. Veľmi mi pomohol a je to skvelý výsledok pre celý náš tím. Na štarte sme mali výhodu v podobe prvých dvoch miest, tímovým prístupom sme to zvládli. Chceme vyhrať Pohár jazdcov i Pohár konštruktérov Bolo to tu v Rusku skvelé, fanúšikovia boli výborní."

Výsledky Veľkej ceny Ruska F1 (53 kôl, 1 kolo - 5,848 km, spolu 309,745 km):

1. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) 1:27:25,181 h, 2. Valtteri Bottas (Fín./Mercedes) +2,545 s, 3. Sebastian Vettel (Nem./Ferrari) +7,487, 4. Kimi Räikkönen (Fín./Ferrari) +16,543, 5. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +31,016, 6. Daniel Ricciardo (Aus./Red Bull) +1:20,451 min, 7. Charles Leclerc (Fr./Sauber) +1:38,390, 8. Kevin Magnussen (Dán./Haas), 9. Esteban Ocon (Fr./Racing Point Force India), 10. Sergio Perez (Mex./Racing Point Force India), 11. Romain Grosjean (Fr./Haas), 12. Nico Hülkenberg (Nem./Renault), 13. Marcus Ericsson (Švéd./Sauber), 14. Fernando Alonso (Šp./McLaren), 15. Lance Stroll (Kan./Williams) všetci +1 kolo, 16. Stoffel Vandoorne (Bel./McLaren), 17. Carlos Sainz ml. (Šp./Renault), 18. Sergej Sirotkin (Rus./Williams) všetci +2 kolá

Nedokončil: Pierre Gasly (Fr./Toro Rosso), Brendon Hartley (N. Zél./Toro Rosso)

Priebežné poradie (po 16 z 21 pretekov): 1. Hamilton 306 bodov, 2. Vettel 256, 3. Bottas 189, 4. Räikkönen 186, 5. Verstappen 158, 6. Ricciardo 134, 7. Hülkenberg 53, 8. Magnussen 53, 9. Alonso 50, 10. Perez 47, 11. Ocon 47, 12. Sainz 38, 13. Gasly 28, 14. Grosjean 27, 15. Leclerc 21, 16. Vandoorne 8, 17. Ericsson 6, 18. Stroll 6, 19. Hartley 2, 20. Sirotkin 1.

Pohár konštruktérov: 1. Mercedes 495 bodov, 2. Ferrari 442, 3. Red Bull Racing Tag Heuer 292, 4. Renault 91, 5. Haas Ferrari 80, 6. McLaren Renault 58, 7. Force India Mercedes 35, 8. Scuderia Toro Rosso Honda 30, 9. Sauber Ferrari 27, 10. Williams Mercedes 7.