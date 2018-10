Módna polícia: Šik Drobová aj Kucherenko, a je toto najlepšie oblečený muž slovenského šoubiznisu?

Bratislavské módne dni prilákali v prvý deň do hľadiska opäť známe tváre nášho šoubiznisu.

Fotogaléria 35 fotiek v galérii

Bolo ich síce menej, ako po minulé ročníky, ale snažili sa zaujať. Niektorým sa to však napriek snahe absolútne nepodarilo.

Otvoriť galériu Zdroj: anc

Otvoriť galériu Silvia Kucherenko (36) Zdroj: Tibor Géci

Modelka Silvia Kucherenko (36) mala na sebe perfektne padnúci nohavicový kostým s trendovými spadnutými ramenami. Hitom sezóny už druhý rok je čiapka so šiltom, ktorá jej mimoriadne pristane. Malé mínus dávam za kabelku, ktorá mala byť crossbody alebo clutch a kožené rukavičky, ktoré sú zbytočné. - 9/10

Otvoriť galériu Petra Ficová (33) Zdroj: Tibor Géci

Fotografka celebrít Petra Ficová (33) je krásna tehuľka, ktorá má vždy dokonale upravené vlasy. Tehlové šaty puzdrového strihu zladila s lodičkami v rovnakom odtieni. Vynikla tak farebná kabelka, ktorá bola jediným výrazním doplnkom celého outfitu. - 10/10

Otvoriť galériu Boris Kollár (53) a dcára Ester (13) Zdroj: Tibor Géci

Politikovi Borisovi Kollárovi (53), ktorý prišiel so svojou dcérou Ester (13), niet čo vytknúť. Mladá dáma zvolila mladistvý look a rifle skombinovala s bielym topom a so zaujímavým sakom s prestrihnutými rukávmi. Zaujímavým detailom bol žltý opasok a športové tenisky, ktoré sú veľmi moderné. - 10/10

Bývalá moderátorka Eva Černá (54) spolu s kamarátkou zvolili štýl gypsy. Šaty sú v poriadku, ale ich vzor je natoľko výrazný, že náhrdelníky k nim už netreba. Vysoké čižmy ani strapcová kabeka sa k štýlu šiat absolútne nehodia. Kamoška mala nechať doma luxusný šál aj prekombinované lodičky. - 5/10