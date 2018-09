Mysleli si, že ho majú na lopatkách: Brankár však vytiahol neuveriteľný zákrok

Prácu s hokejkou ovláda dokonale.

Hokejisti Chicaga sa síce tešili z víťazstva nad Columbusom, no brankár Blue Jacket Joonas Korpisalo (24) sa v zápase vyznamenal parádnym zákrokom.

Fínsky gólman sa blysol proti dvojici "Jastrabov" Kanovi s Brandonom Saadom. Tí sa ocitli pred bránou úplne osamotení a vyzeralo to na ďalší gól do siete Colombusu. Korpisalo vytiahol však parádny zákrok hokejkou a jeho zákrok sa ihneď zapísal do tých najlepších v tohtoročnej príprave.

Chicago - Columbus 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)