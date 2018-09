Chodca na strednom Slovensku na trati zachytil nákladný vlak: Ako sa zrážka skončila?

Chodca (43) v Banskobystrickom kraji v sobotu večer zrazil nákladný vlak. Mal obrovské šťastie, záchranári ho so zranením nohy previezli do nemocnice v Banskej Bystrici.

Zrážka sa stala v na trati medzi obcami Veľká Lúka (okres Zvolen) a Hronsek (okres Banská Bystrica) v sobotu večer. Muža (43) z okresu Turčianske Teplice, ktorý prechádzal cez koľaje, zachytil nákladný vlak smerujúci do Banskej Bystrice. Muža so zranením na nohe previezli do banskobystrickej nemocnice a v nedeľu ho majú operovať. Nehodu pre Čas.sk potvrdila banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová.

"Meškali dva rýchliky a tri osobné autá," povedala pre Čas.sk hovorkyňa Železníc SR Martina Pavlíková.