Pripravuje sa posmrtný album Leonarda Cohena: Kedy sa dostane na trh?

Posmrtný štúdiový album kanadského speváka a skladateľa Leonarda Cohena je v štádiu príprav a jeho vydanie je plánované na budúci rok.

V rozhovore pre stanicu CBC to v piatok uviedol jeho syn Adam Cohen, ktorý pracuje na nedokončenej kolekcii skladieb svojho zosnulého otca.

"Požiadali ma, aby som dokončil niekoľko skladieb, ktoré sme začali robiť na jeho poslednom albume, takže jeho hlas je stále v mojom živote. Ide o veľmi krásne skladby, ktoré ešte nikto nepočul," uviedol Cohen mladší, ktorý produkoval otcov posledný štúdiový album "You Want It Darker" vydaný v roku 2016.

Nová platňa, ktorej titul ešte nie je známy, bude Cohenovým 15. štúdiovým albumom. Okrem toho počas svojho života vydal osem koncertných albumov. Začiatkom októbra vyjde i jeho posledná zbierka poézie "The Flame", ktorá bude obsahovať dosiaľ nepublikované básne a úryvky z denníkov, dopĺňa stanica Sky News.

Leonard Cohen začal svoju hudobnú kariéru v roku 1967 ako 33-ročný, predtým sa od 50. rokov pokúšal presadiť ako spisovateľ. Zomrel 7. novembra 2016 vo veku 82 rokov v Los Angeles, len tri týždne po vydaní svojho posledného albumu. Hudobník je pochovaný vo svojom rodnom meste Montréal.