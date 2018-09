Podbrezová prekvapilo zdolala Trenčín: Rozhodol dvojgólový Leško

Podbrezová získala cenné tri body.

FK Železiarne Podbrezová – AS Trenčín 2:0 (2:0)

Góly: 29, 36. Leško. Rozhodovali: Smolák – E. Weiss, Galo. ŽK: Yem, El Mahdioui, Šulek (všetci Trenčín), 903 divákov

Železiarne: Kuciak – Turňa, Edge, Bartoš, Mojžiš – Leško (90+2 M. Mikuš), Obročník, M. Baran, Sedláček, Breznaník (38. Wiezik) – Bernadina (89. Magda)

Trenčín: Šemrinec – Yem (80. Roguljić), Šulek, Kleščík, Skovajsa – El Mahdioui – Bukari (35. Mbombo), Zubairu, Čataković, Sleegers – Mance (73. Corryn)



V prvom polčase boli hostia častejšie na lopte, ale do šancí sa nedostávali. Za zmienku stojí iba úvodná strela El Mahdiouiho z diaľky, keď loptu musel spod brvna vytlačiť na roh Kuciak. Problémy robil Trenčanom najmä na ľavej strane Breznaník. Od neho putovali nebezpečné lopty pred bránku, jednu minul v dobrej pozícii Bernadina, Leško zakončoval už z uhla a tento futbalista mal v šestnástej minúte i tutovku, no fantastický obranný zákrok predviedol Skovajsa. Skúšal to potom nepríjemnou strelou Sedláček, ale skóre menil napokon v 29. minúte Leško. Do úniku ho poslal Breznaník a spomínaný autor gólu z hranice pokutového územia prekonal vybiehajúceho gólmana Šemrinca. Ubehlo iba sedem minút a bolo 2:0. Leško bol totiž rýchly na pravej strane, unikal obrane AS a aj keď ho križoval Šulek, ofenzívny stredopoliar Podbrezovej dokázal zakončiť krížnou strelou k vzdialenejšej žrde. Domácim sa následne zranil Breznaník a zvyšok polčasu sa stiahli pred vlastnú šestnástku, odolávali tlaku hostí, ktorí si však nebezpečnú príležitosť nevypracovali.

V úvode druhého polčasu mohol hetrik zaknihovať Leško. Z priameho kopu z asi dvadsiatich metrov mieril medzi žrde, no loptu odkopol na bránkovej čiare dobre postavený Kleščík. Vzápätí sa Leško dokonca ocitol zoči – voči gólmanovi Šermincovi, ale neprekonal ho. Trenčania sa snažili hrať útočne a znížiť nepriaznivý stav, veľkú šancu mal Mance po hodine hry, zakončoval v šestnástke akrobaticky po centri z pravej strany, ale výborný zákrok predviedol pri ľavej žrdi Kuciak. Ten neskôr čelil aj dobrej strele Sleegersa z pravej strany a ešte i jeho hlavičke v 76. minúte. Stav sa nemenil. Podbrezovčania dobre bránili a spoliehali sa na štandardky. Po jednej z nich hlavičkoval v päťke Wiezik, Šemrinec podržal svoj tím. Jeho spoluhráči však v závere nemali vyloženú šancu a tak na zisk čo len bodu pomýšľať nemohli.

sumáre 10. kola:



ŠKF iClinic Sereď - FC Nitra 2:1 (1:1)

Góly: 39., 88. Adekuoroye - 6. Vestenický. Rozhodovali: Ziemba - Ádám, Jánošík, ŽK: Sus, Pankaričan - Križan, Charizopulos.

Sereď: Penksa – Sus, Michalík, Ba, Mečiar – Adekuoroye, Ventúra (62. Baez) – Gatarić, Pankarićan (80. Subotič), Morong – Ulrich (85. Loduha)

Nitra: Hroššo – Charizopulos, Farkaš, Križan, Chovanec – Šimončič – Fábry (71. Kotrík), Kóňa – Taiwo, Vestenický (85. Machovec), Chobot (53. Čeredničenko)



FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava 1:2 (1:1)

Góly: 45.+2 Bakoš - 42. Šporar, 78. Dražič. ŽK: Bakoš, Greššák, Čanturišvili, Kadlec - Apau, Dražič, Nono, De Kamps. Rozhodovali: Chmura - Benko, Kováč, 6346 divákov

Trnava: Chudý - Kadlec, Hladík, Tóth, Oravec - Greššák (69. Kulhánek) - Jirka (87. Malecki), Rada (83. Miesenböck), Grendel, Čanturišvili - Bakoš

Slovan: Greif - Apau, Saláta, Bajrič, Suchockij - De Kamps (85. Savičevič) - Čavrič, Nono, Dražič (89. Laczkó), Moha - Šporar



MFK Zemplín Michalovce - MFK Ružomberok 2:2 (0:2)

Góly: 58. Sulley, 84. Beskorovajnij - 24. Kostadinov, 41. Qose. Rozhodovali: Somoláni - Roszbeck, Pozor, ŽK: Turik - Kostadinov, 924 divákov

Michalovce: Kira - Nawotka, Carrillo, Beskorovajnij, Vojtko - Turik - Diarra (46. Sulley), Žofčák, Kolesár (80. Kurminowski), Regáli (46. Rota) - Vaščák

Ružomberok: Macík - Jonec (82. Kružliak), J. Maslo, Twardzik, Urdinov - Qose, Kochan - Daniel, Mustedanagič (86. Takáč), Kostadinov (77. Gál-Andrezly) - Tandir



FK Senica - DAC 1904 Dunajská Streda 1:2 (0:0)

Góly: 61. Deretti - 56. Kalmár (z 11 m) , 85. K. Vida. Rozhodovali: Ochotnický – Hrčka, Ferenc, ŽK: Kučra, Nirennold, Petshi, Deretti - K. Vida,(všetci Senica), ČK: 65. Nirennold po druhej ŽK, 895 divákov

Senica: Taborda – Nirennold, Kotula, Krč – Kučera (71. Kováč), Zezinho, Deretti (85. Cuadros), Petshi, Asmah – Ségbé (75. Klapan), Castaňeda

DAC: Jedlička – Koštrna (21. Bednár), Šatka, Huk, Davis – M. Vida - Divković (71. Tretiakov), Herc (81. Pačinda), Kalmár, K. Vida - Bayo



FC ViOn Zlaté Moravce - MŠK Žilina 1:2 (1:2)

Góly: 14. Cassado - 38. Káčer, 40. Holúbek. Rozhodovali: Hrčka - Bednár, Poláček, ŽK: Švec, Banovič, Karlík, Brašeň, Dimitrijevič - Boženík, Balaj, Káčer, 1007 divákov

Zlaté Moravce: Krnáč – Čögley, Karlík, Banovič, Chren - Richtárech (64. Urgela) - Ewerton, Cassado, Ľupták (72. Ďubek), Brašeň - Švec (75. Dimitrijevič)

Žilina: Holec – Anang, Kaša, Králik, Sluka - Fazlagič - Holúbek (66. Tomič), Káčer, Škvarka, Diaz (86. Susniar) - Boženík (62. Balaj)



Tabuľka:

1. Slovan Bratislava 10 8 2 0 23:10 26

2. Dunajská Streda 10 6 3 1 26:15 21

3. Žilina 10 6 1 3 17:11 19 4. Ružomberok 10 4 5 1 19:9 17

5. Trenčín 10 5 2 3 20:17 17 6. Podbrezová 10 5 1 4 13:14 16

7. Sereď 10 4 1 5 12:18 13

8. Nitra 10 3 3 4 16:15 12

9. Trnava 10 2 2 6 8:10 8

10. Z. Moravce 10 2 1 7 10:18 7

11. Senica 10 1 3 6 6:22 6

12. Michalovce 10 1 2 7 9:19 5