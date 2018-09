Liverpool stratil svoju suverenitu: Sturridge vydoloval aspoň bod parádnou strelou

Futbalisti FC Liverpool remizovali v sobotňajšom šlágri 7. kola anglickej Premier League na ihrisku Chelsea Londýn 1:1.

"The Reds" stratili prvé body v sezóne a v tabuľke klesli na druhé miesto o skóre za úradujúceho šampióna Manchester City.

Chelsea poslal do vedenia v 25. minúte Eden Hazard, ktorý využil presnú kolmicu Matea Kovačiča. Do prestávky mohol vyrovnať hosťujúci Mohamed Salah, svoju veľkú šancu však nevyužil. V druhom dejstve mali hostia viacero "tutoviek", no Sadio Mane, Xherdan Shaqiri a ani Roberto Firmino nedokázali prekonať domáceho brankára Kepu Arrizabalagu. Zverenci trénera Jürgena Kloppa sa vyrovnávajúceho gólu napokon dočkali, keď v 89. minúte krásne trafil takmer z 30 metrov striedajúci Daniel Sturridge.