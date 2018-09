Trať nie je šitá na Petra: Saganov prvý tréner však upozorňuje na túto vec

Slovenskí fanúšikovia sú nespokojní!

Organizátori tohtoročných cyklistických MS zostavili takú trať pretekov s hromadným štartom mužov, ktorá príliš nesedí nášmu Petrovi Saganovi (28). Ani to mu však nebráni v tom, aby v nedeľu v Innsbrucku v drese so slovenským znakom na hrudi zabojoval a pokúsil sa opäť všetkých prekvapiť.

To by predsa nemohol byť Sagan trojnásobným majstrom sveta, keby sa navzdory všetkým prekážkam i veľkému počtu pochybovačov nepokúsil o zázrak. Takmer 5 000 nastúpaných metrov počas 258,5 km dlhej trate nie je žiadna zábava. Vedomý si je toho aj Saganov prvý tréner a dobrý priateľ Peter Zánický (45).

„Musíme si naliať čistého vína a povedať na rovinu, že táto trať nebude šitá na Petra. Nie je to však tak, že by to organizátori spravili naschvál, ako si mnohí fanúšikovia myslia,“ povedal pre Nový Čas Zánický. „Je pravda, že trať je stavaná skôr pre vrchárov. Ale Peter je veľký bojovník a určite do toho dá celé srdce a pokúsi sa prekvapiť. Už z minulosti vieme, že Peťo je nevyspytateľný a dokáže aj nemožné,“ pokračuje Zánický.

„Myslím si, že Tour de France bola už dávno, a preto aj tie zranenia, ktoré tam utrpel, už preboleli. Formu by mal mať dobrú. Vuelta bola určite dobrá príprava,“ myslí si Zánický.