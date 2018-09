Šampionát bez vysielačiek: Všetci okrem Sagana dostali túto úlohu

Pomáhať, pomáhať a ešte raz pomáhať.

To je odkaz šéftrénera a športového riaditeľa BORA-hansgrohe Jána Valacha (45) pre všetkých jazdcov v slovenskom tíme, ktorí sa nevolajú Peter Sagan. Komunikácia s jazdcami však bude dnes zložitejšia, vysielačky sú zakázané, a tak sa k „slovu“ dostanú predpotopné cedule.

„Všetci budeme jednoznačne pomáhať Peťovi. Ešte si na porade povieme, že kto, kde a ako. Určite budeme využívať každého pretekára na maximum, aby pomohol Petrovi čo najviac. Budú sa určite snažiť riešiť kritické situácie. Ak by sa im podarilo vyriešiť aspoň jednu, tak by to bol obrovský úspech,“ povedal pre Nový Čas Ján Valach.

Tohtoročné MS sú špecifické aj preto, že sa preteká bez vysielačiek. „Samozrejme, nepôjde to na 100 %, určite sa počas pretekov nájdu situácie, ktoré prekvapia a nedá sa s nimi dopredu kalkulovať. Sme pripravení dávať jazdcom informácie prostredníctvom cedule, aby vedeli, koľko je ľudí vpredu atď. Peter má svoju inteligenciu a vôbec mu nezáleží na vysielačke. V minulosti už dokázal zvíťaziť s ňou aj bez nej. To však neznamená, že sa nemôže niečo stať. Nejaká kríza sa môže dostaviť, to netvrdím,“ myslí si Valach, ktorý si taktiež potvrdil, že organizátori MS nepostavili trať zámerne proti Peťovi.

„To určite nie. To by som nepovedal. Rakúšania, to sú horali. Oni radi organizujú takéto horské preteky. Je to taká ich klasika, ja som nič iné od nich ani neočakával. Jeden zo staviteľov trate je môj bývalý tímový kolega. Aj on sám si myslí, že tá trať je náročná, ale môže priniesť úspech aj pre nás,“ uzavrel Valach.