Útočník Tomáš Záborský je vo forme: Na hlave nosí zlatú prilbu

Skúsený hokejový útočník Tomáš Záborský (30) odohral už druhý zápas v rade so zlatou prilbou na hlave.

Vo fínskej lige sa táto pocta dostáva v každom klube hráčovi, ktorý je aktuálne najproduktívnejší. Útočník Tappara Tampere má na konte po siedmych dueloch tri góly a šesť asistencií. Mrzí ho však to, že jeho klubu sa v lige zatiaľ nedarí. Veď vicemajster je v tabuľke až predposledný!

Záborský vstúpil do druhej sezóny v drese vlaňajšieho finalistu Tappara Tampere bodovo výborne.

„Hrám v prvej formácii, takže trávim na ľade dosť času,“ vyjadril sa na úvod pre Nový Čas Tomáš, ktorý je najproduktívnejším hráčom svojho tímu, a preto má už druhý zápas tú česť nosiť na hlave zlatú prilbu. „To je vo Fínsku zvyk už niekoľko rokov. V Tappare mám prvýkrát možnosť hrať so zlatou prilbou, vlani sa mi to nepodarilo. Dúfam, že ju budem mať na hlave čo najdlhšie,“ zaželal si skúsený útočník, ktorý má na konte tri góly a šesť asistencií. „Gólov mohlo byť aj viac, naposledy som mal na hokejke tri tutovky proti Kuopiu, ale slovenský gólman Denis Godla ma vychytal. Aj som sa na neho trošku jedoval, že nič nepustil. Po zápase sme pokecali a zasmiali sa na tom,“ pokračoval Záborský.

Syn mu fandí v hľadisku

Rodák z Trenčína sa vyjadril aj k tomu, že jeho tím je po šiestich kolách až predposledný. „Robíme veľa chýb v obrane, z čoho sú časté prečíslenia a súperi to tvrdo trestajú. Musíme túto činnosť zlepšiť, ak chceme vyhrávať.“ Záborský je od decembra minulého roku hrdým otcom synčeka Eliasa. „Už chodí aj na zápasy do skyboxu. Bol na všetkých troch domácich dueloch, v ktorých sme získali zatiaľ všetky naše 4 body. Asi ho musím pribaliť do batožiny aj na výjazdy von, aby sme konečne bodovali,“ dodal s úsmevom Tomáš.