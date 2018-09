Koľko cigariet už vyfajčil tréner Chelsea Sarri? Z toho čísla sa vám zatočí hlava!

Miluje tabak!

Len tak ľahko sa ho nevzdá. Taliansky futbalový tréner Maurizio Sarri (59) po príchode do Chelsea Londýn vyhlásil, že v Anglicku chce obmedziť fajčenie. Alebo si dať od tohto zlozvyku aspoň prestávku. Po triumfe 2:1 nad Liverpoolom v Ligovom pohári si zapálil víťaznú cigaretu pri klubovom autobuse.

Online platforma Dreamteam vypočítala, koľko cigariet denne vyfajčí bývalý kouč Mareka Hamšíka a na koľko peňazí ho tento špás vyjde. Podľa výpočtov si Sarri zapáli každý deň asi 80 cigariet. Za predpokladu, že jednu fajčí v priemere tri minúty, strávi pri cigaretách štvrtinu svojho života.

Krabička 20 cigariet stojí vo Veľkej Británii okolo 13 eur. To znamená, že Sarri minie za jeden deň 52 eur. Mesačne 1 600 a ročne až 20 000 eur.

Rodák z Neapola fajčil v Taliansku aj na striedačke. V Anglicku je to zakázané. „Nedokážem prestať. Mohol by som skúsiť nefajčiť rok či dva. Viac nie. Potom by som znovu začal,“ vyhlásil pred časom Sarri. Ak fajčí od svojich 18 rokov, ako to o sebe tvrdí, tak už vyfajčil približne milión cigariet!

Sarri na obmedzovanie nikotínu reaguje svojsky - neraz už mal v ústach iba ohorok cigarety a v ruke stískal krabičku cigariet. Povráva sa, že Chelsea chce vyjsť svojmu trénerovi v ústrety a uvažuje o zriadení tajnej fajčiarskej miestnosti na štadióne. Nebola by to úplná novinka. Vedenie nemeckého tímu RB Lipsko takúto miestnosť Talianovi vyhradilo hneď vedľa kabíny SSC Neapol počas februárového zápasu Európskej ligy.