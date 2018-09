Syn priznáva, že Labuda napriek vážnej chorobe porušoval prísny režim: Nerátal, že zomrie tak skoro

Nerestiam nedokázal odolať! Herec Marián Labuda († 73) zomrel začiatkom roka pred svojím domom v obci Borinka.

Pod náhly skon umeleckého velikána sa podpísal jeho dlhodobo zhoršený zdravotný stav spojený so silnou cukrovkou. Labudov syn Majo (44) priznáva, že otec si napriek tomu hľadal cestičky, ako sa dostať k milovaným sladkostiam.

Správa o januárovom úmrtí Mariána Labudu († 73) šokovala Slovensko, ale najväčšiu bolesť spôsobila jeho rodine. Jej členovia sa vtedy pochopiteľne nezmohli na slová a doteraz si len s ťažkosťami zvykajú na fakt, že ich milovaný manžel, otec a dedko už nie je medzi nimi. Hercov syn Majo Labuda napriek tomu našiel silu a o slávnom otcovi, ktorý trpel cukrovkou, porozprával aj úsmevnú príhodu.

„Najviac času s otcom trávila naša mama. Naučila sa, čo má variť. Ale ona ho tak veľmi ľúbila, aj keď v tomto prípade je to zlé, že mu dovolila aj niečo, čo by ako diabetik nemal,“ priznal v rozhovore pre poisťovňu Dôvera Labuda mladší. „Keď on sa na ňu tak smutne pozrel, nevedela vždy povedať nie. Ale ku koncu, keď mu mamina nič také nekupovala, chodieval do obchodu potajme a kupoval si sladkosti sám,“ spomína Majo.

Robí osvetu

Legenda filmu a divadla dobre vedela, že mu to škodí. „Niektorí ľudia si myslia, že sú nesmrteľní. Nepočítal s tým, že zomrie ako sedemdesiattriročný. Často hovoril mame, čo budú robiť, keď budú mať osemdesiat. Nepočítal so skorším odchodom,“ dodal Majo, ktorý sám zmenil stravovacie návyky, viac športuje a z obavy pred cukrovkou nabáda svoje deti i ostatných ľudí, aby túto chorobu nepodceňovali.