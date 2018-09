Slovan v derby zvíťazil trnavskými zbraňami: Tréner Spartaku skončil na tribúne

Spartak Trnava prehral na domácej pôde so Slovanom Bratislava 1:2.

V sobotňajšom šlágri 10. kola Fortuna ligy prehrali futbalisti úradujúceho slovenského majstra Spartaka Trnava s lídrom súťaže Slovanom Bratislava 1:2 a strácajú na neho priepastných 18 bodov.

Už v 24. minúte hlavný rozhodca Pavol Chmura vykázal na tribúnu za protesty trénera domáceho Spartaka Radoslava Látala. Skóre najslávnejšieho slovenského derby otvoril v 42. minúte hosťujúci Andraž Šporar, v nadstavenom čase prvého polčasu vyrovnal Marek Bakoš. V 78. minúte rozhodol o víťazstve "belasých" Dejan Dražič.

Trnavu čaká vo štvrtok 4. októbra o 18.55 SELČ druhé vystúpenie v D-skupine Európskej ligy UEFA 2018/2019 na pôde Fenerbahce Istanbul.



FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava 1:2 (1:1)

Góly: 45.+2 Bakoš - 42. Šporar, 78. Dražič. ŽK: Bakoš, Greššák, Čanturišvili, Kadlec - Apau, Dražič, Nono, De Kamps. Rozhodovali: Chmura - Benko, Kováč, 6346 divákov.

Trnava: Chudý - Kadlec, Hladík, Tóth, Oravec - Greššák (69. Kulhánek) - Jirka (87. Malecki), Rada (83. Miesenböck), Grendel, Čanturišvili - Bakoš

Slovan: Greif - Apau, Saláta, Bajrič, Suchockij - De Kamps (85. Savičevič) - Čavrič, Nono, Dražič (89. Laczkó), Moha - Šporar



Trnava sa na úhlavnom rivalovi chcela bodovo "chytiť", keďže pred derby sa nachádzala až na 9. priečke tabuľky. Slovan už mohol viesť z lavičky tréner Ševela, ktorému dištanc za neoprávnený štart Ljubičiča v pohárovom zápase v Horných Orešanoch zmenila disciplinárka na podmienečný.

Úvod stretnutia sa niesol v nervóznej atmosfére, keď rozhodca v priebehu desiatich minút napomenul žltou kartou až troch hráčov. V 14. minúte mohol ako prvý udrieť Slovan, Moha z "druhej vlny" však netrafil bránu. Trnavčania sa skúšali dostať dopredu nakopávanými loptami, ale táto taktika neslávila úspech. V 24. minúte domáci kouč Látal opakovane reklamoval aut pre svoj tím, za čo ho rozhodca vykázal na tribúnu. Následne sa do dobrej šance mohol dostať Bakoš, ale Bajrič pred ním v poslednej chvíli odkopol loptu. V 34. minúte sa po rohu dostal k strele z diaľky Čanturišvili, no Greif bol pripravený. Slovan sa ujal vedenia v 42. minúte po rýchlej kombinačnej akcii, na konci ktorej Šporar zasunul loptu do prázdnej brány - 0:1. Spartak odpovedal ešte do prestávky. Po rohu sa v skrumáži najlepšie zorientoval Bakošovi a v páde napálil loptu k pravej žrdi - 1:1.

Po zmene strán dali o sebe ako prví vedieť domáci, hlavičke Hladíka však chýbala razancia i presnosť. Slovan sa snažil oklamať pozornú obranu súpera kombinačnými akciami na jeden dotyk, ale vyloženú šancu si po nich nedokázal utvoriť. V 66. minúte Moha vystrelil z uhla tvrdo, ale nepresne. Slovan so šťastím ustál situáciu zo 74. minúty, keď sa po jemnom centri Grendela ocitol v tutovke Bakoš, lenže pred prázdnou bránou poslal loptu trestuhodne nad. Trnava túžila rozhodnúť, jej hráči sa tlačili dopredu, ale z náznakov šancí nič nevyťažili. Naopak, v 78. minúte Moha naservíroval loptu do malého vápna Dražičovi a ten bol pri nej skôr ako Chudý - 1:2. V 81. minúte mohol zasadiť "andelom" rozhodujúci úder Šporar, ktorému chýbal polkrok, aby loptu zasunul do brány. Trnave sa nepodarilo dostať v závere do tlaku a po štvrtej prehre v sérii sa jej bodovo vzdialila miestenka v hornej polovici tabuľky.