Slováci platia za potraviny stále viac, Danko ešte pritvrdil: Zdraží nová daň nákup potravín?!

Zdražovanie potravín pokračuje. Slovákom uberá táto časť nákupov čoraz väčšiu časť rozpočtu.

Napriek tomu SNS pod vedením Andreja Danka (44) už predložila do parlamentu návrh nového odvodu pre potravinové reťazce. Podľa nich by zo svojich tržieb mali odvádzať viac peňazí do štátneho fondu. Opozícia už upozorňuje, že týmto krokom dôjde k zdraženiu potravín.

Rekordérom v zdražovaní bol petržlen. Táto zelenina totiž medziročne zdražela až o 67 %, naopak rekordérom v zlacňovaní je aromatickejší zeler, ten je lacnejší o 24 %. Podľa posledných údajov ceny potravín stále rastú. „Potraviny a nealkoholické nápoje v auguste 2018 medziročne zdraželi o 3,6 %,“ uviedla analytička Slovenského farmárskeho družstva Eva Sadovská. Ako doplnila, oproti prvému polroku, keď sme boli svedkami cenového rastu potravín v rozpätí 4 - 7 %, tak ide o neprehliadnuteľné spomalenie cenového rastu potravín. „Aj napriek tomu stále patríme medzi krajiny s najvýraznejším nárastom cien potravín v rámci celej EÚ,“ upozorňuje Sadovská. Prvé miesto v raste cien obsadilo Rumunsko (4,6 %).

Za nákup zaplatíme viac

Ceny potravín na pultoch predajní ovplyvňujú viaceré faktory, prirodzene, je dôležité, koľko sa daných plodín urodí. „Vplyvom nepriaznivého počasia v hlavných produkčných oblastiach hodnotia poľnohospodári tohtoročnú úrodu ako veľmi zlú,“ povedal Matej Korpáš zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.

Po novom sa SNS pustila do toho, aby potravinové reťazce odvádzali novú daň do štátneho fondu. Má tvoriť 2,5 % ich čistého obratu. „Reťazce majú v dodávateľskom potravinovom reťazci dominantné postavenie z hľadiska zisku,“ myslí si poslanec SNS Radovan Baláž. Z vyzbieraných peňazí, čo má byť asi 150 miliónov eur, chcú podporiť odbyt poľnohospodárskych produktov vyrobených na Slovensku a kompenzovať výkyvy počasia, ktoré majú vplyv na úrodu.

Proti chystanému odvodu sa ozvala opozičná SaS. Tá tvrdí, že cieľom bude rast výšky cien potravín a ťažšie uplatnenie nových investorov u nás.uviedla Jarmila Halgašová. Poslankyňa Jana Kiššová dopĺňa, že „takáto daň rast cien ešte posilní a spôsobí len ďalšie zvýšenie cien potravín a zníženie kúpyschopnosti ľudí“. „Peniaze tradične dostanú ľudia blízki strane Andreja Danka, takže diskriminácia bude prenikať aj do oblasti produkcie potravín. Navyše, v dôsledku vyšších cien budú ľudia ešte viac nakupovať za hranicami Slovenska,“ dodala tímlíderka SaS Jarmila Halgašová. Proti sa ozýva aj Slovenská asociácia moderných obchodov. „Akékoľvek dodatočné zdanenie vybranej skupiny podnikateľov na Slovensku považujeme za diskriminačné. Môže to mať negatívny dosah na bežných spotrebiteľov,“ tvrdia.

DRAHŠIE PIVO

Pre nepriaznivú úrodu potvrdili zvyšovanie cien napríklad už aj výrobcovia piva. Naopak, veľmi dobrú úrodu hlásia ovocinári, najmä pri jablkách

POČASIE ÚRODE VEĽMI NEPRIALO

Eva Sadovská, analytička Slovenského farmárskeho družstva

- Dôležitým faktorom je počasie. Tak napríklad na Slovensku prišla tohtoročná jar o dva týždne neskôr a takmer ihneď nasledovali suchá. Ani prívalové dažde neboli pre poľnohospodárov výhrou. No a v lete sa farmári museli popasovať s horúčavami.

Otvoriť galériu Zdroj: anc

Otvoriť galériu Zdroj: anc

ČO OVPLYVŇUJE CENY

Matej Korpáš, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

- V prvom rade sú to ceny komodít, z ktorých sa vyrábajú potraviny, ale čoraz významnejšou zložkou, ktorá sa podieľa na tvorbe cien, sú aj výdavky zamestnávateľa. Ide hlavne o ceny energií, mzdy a odvody zamestnancov a ďalšie poplatky. To, aká je výsledná cena v obchode (spotrebiteľská cena), do veľkej miery určuje samotný obchod.

FAKTY O VÝVOJI CIEN POTRAVÍN NA SLOVENSKU

1/5 - takmer takú časť z nákladov domácnosti tvoria potraviny, v EÚ je priemer 12 %.

V rámci EÚ máme na Slovensku siedme najlacnejšie potraviny.

Vo všetkých krajinách V4 však platia ľudia menej ako u nás.

O 1/3 je nižší vývoz potravín ako ich dovoz, naša krajina nie je potravinovo sebestačná.

V prvom polroku 2018 patrilo našej krajine nelichotivé prvenstvo v zdražovaní, ceny u nás rástli v priemere o 5,4 %, čo bolo najviac z krajín EÚ.

O 46 % zdraželi u nás potraviny v rokoch 2000 až 2017.