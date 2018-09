Nabonzovali podozriví objednávateľa vraždy Kuciaka († 27)? O ich osude rozhodne sudca z neslávne známej kauzy

Situácia sa mení každú hodinu. Elitní policajti posledné dni urobili niekoľko razií, po ktorých zostalo viacero obvinených z úkladnej vraždy Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27).

K trom mužom na čele s Tomášom Szabóom sa v sobotu pridalo aj obvinenie zatiaľ jedinej ženy - Aleny Zsuzsovej (44) z Komárna. Tá podľa susedov vedela špičkovo po taliansky a mala tlmočiť aj Mariánovi Kočnerovi. Podľa TV JOJ sa však medzi obvinenými ocitol aj človek, ktorý má byť obvinený z objednávky vraždy.

Tomáš, hlavný podozrivý zo streľby v dome mladého páru vo Veľkej Mači, už na polícii vypovedal, čo potvrdila jeho právnička pre aktuality.sk. To, čo prezradil, jasné nie je, voči obvineniu mal podať sťažnosť. Isté je, že po razii v jeho dome vo štvrtok v Kolárove polícia vtrhla v piatok aj do príbytku Aleny Zsuzsovej v Komárne a vyšetrovateľ podal návrh na jej väzbu. „Môžeme potvrdiť, že v trestnej veci bolo osobe A. Z. vznesené obvinenie za obvzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy formou účastníctva,“ povedala hovorkyňa prokuratúry Andrea Predajňová.

Medzi formy účastníctva na trestnom čine patrí organizátor, návodca, objednávateľ a pomocník. Podľa susedov je Alena známa tým, že ovláda perfektne taliančinu, ktorej sa mala venovať aj ako tlmočníčka. Prekladať mala okrem iného aj pre v súčasnosti obvineného Mariána Kočnera, s ktorým sa vraj dobre poznala. Podľa miestnych sa chválila aj tým, že Kočner je krstným otcom jej dcéry. O biznismenovi často písal aj Kuciak, ktorý sa venoval jeho viacerým sporným obchodom.

Za mrežami už sedia aj bývalý vojak Miroslav Marček, ktorý je bratrancom expolicajta Tomáša a podnikateľ Zoltán Andruskó. Všetci traja už čakajú na to, ako o ich väzbe, ktorú navrhol po polícii aj prokurátor, rozhodne dnešné súdne pojednávanie. To sa uskutoční popoludní na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici.

Argumenty všetkých strán si vypočuje sudca Roman Púchovský. Ten sa v posledných mesiacoch objavil aj pri rozhodovaní o väzbe pre Kočnera a jeho komplica Pavla Ruska, ktorí lietajú v miliónovom zmenkovom škandále. Pred letom, po zadržaní, ich najskôr prepustil, keďže nevidel dostatočné množstvo dôkazov na ich zadržanie. „Konštatujem, že počet trestných stíhaní voči jednotlivým obvineným nezakladá dôvodnosť obavy pokračovania v trestnej činnosti,“ napísal vtedy Púchovský. Najvyšší súd SR jeho verdikt neskôr zmenil a Kočnera poslal za mreže z dôvodu, že je obava, že bude pokračovať v páchaní trestnej činnosti.

Rektorka Akadémie Policajného zboru Lucia Kurilovská tvrdí, že je veľmi ťažké dostať sa k objednávateľovi. „Predpokladám, že keď bola takáto veľká akcia a sú tieto osoby zadržané, tak smerujú určité kroky aj k tomu, aby sa odhalil objednávateľ. V prípade obvinených sa môže skúmať ich komunikácia, s kým sa rozprávali a ako. Môžu sa uskutočniť aj konfrontácie. Všetko môže tvoriť mozaiku dôkazov, ktoré budú viesť k objednávateľovi,“ tvrdí Kurilovská. Dodáva, že máme inštitút spolupracujúceho obvineného, čiže môže dôjsť k tomu, že niektoré osoby budú rozprávať. Najmä v tomto prípade, kedy im hrozí doživotie.

Eva Mišíková (68), bývalá prokurátorka

- Očakávanie, že hneď pri prvom výsluchu označia objednávateľa, je trošku predčasné a uponáhľané. Nedá sa to vylúčiť, že sa rozhodnú pri tých prvých výsluchoch vypovedať aj o tom, kto je objednávateľom toho skutku, ale jednoznačne sa to nedá predpokladať tak, ako to mnohí predpokladajú. Je otázne, či nevyužijú svoje právo nevypovedať a následne po zistení dôkaznej situácie sa rozhodnú spolupracovať. Ja si myslím, že budú zdržanliví pri svojich výpovediach, aspoň v tých prvých fázach.

Za predpokladu, že dôkazná situácia je natoľko presvedčivá, že by mohla mať vplyv na to, aby sa rozhodli vypovedať nielen o celkovom priebehu skutkového deja, pokiaľ ide o vraždu. Ak budú považovať to uznesenie o vznesení obvinenia na základe dôkazov za tak závažné, že dospejú k záveru, že je možné, že dôkazy sú postačujúce a veľmi významné, tak potom sa možno rozhodnú nielen vypovedať o skutku vraždy, ale aj o tom, kto je objednávateľ. Ak to nie sú aj oni sami, ktorí v tej skupine sú. Lebo tak nad tým nikto neuvažuje, každý si to veľmi zaškatuľkoval, že tu je nejaký objednávateľ, vzdialený od vykonávateľov. Tá skupina mohla byť nielen objednávateľom, ale zároveň tú vraždu mohla sama zorganizovať.