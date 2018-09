Smola Čechov v zahraničí: Krásnej youtuberke v reštaurácii spálili tvár a hruď, zle skončil aj jej frajer!

Pri ohňovej šou v slávnej istanbulskej reštaurácii Nusrat-Et boli vo štvrtok večer popálení dvaja občania Česka.

Muž aj žena majú popáleniny druhého stupňa, najmenej do 1. októbra budú musieť zostať v istanbulskej nemocnici. ČTK to v sobotu povedal Robert Řehák z tlačového odboru českého ministerstva zahraničných vecí. Majiteľom podniku je Nusret Gökçe zvaný Salt Bae, ktorého kulinárske praktiky sú známe užívateľom sociálnych sietí. Gökçe nedávno v tom istom podniku hostil venezuelského vodcu Nicholasa Madura s manželkou a novo otvoril podnik v New Yorku.

,,Počas programu explodovala časť horľavej zmesi, ktorá zasiahla českých občanov a tí začali horieť. Bez pomoci zamestnancov či okolostojacich sa im nakoniec podarilo uhasiť sa navzájom," uviedlo ministerstvo. S popáleninami tváre, rúk a hrudníka boli odvezení do nemocnice, kam kvôli vážnosti situácie prišli český konzul s asistentkou, ktorí zaistili prevoz zranených do nemocnice s lepšou starostlivosťou.



Podľa informácií ministerstva má muž popáleniny na 15 percentách tela, žena na 35 percentách. U oboch sa jedná o popáleniny druhého stupňa, u ženy pritom s hlbokým zásahom do štruktúry kože. ,,Podľa vyjadrenia lekárov budú obaja českí občania musieť v nemocnici zostať najmenej do 1. októbra, kedy bude stanovený ďalší postup po dohode so všetkými zainteresovanými," uviedol Řehák.

Server Ahval informoval, že sa personál reštaurácie neúspešne pokúsil o ohňový efektPodľa britského webu MailOnline sú zranení štyria turisti a českej návštevníčke, ktorá sa prezentuje ako módna youtuberka, sa podľa tohto zdroja chytili šaty. Plameňmi bol zasiahnutý aj jej priateľ, ale ten neskôr povedal, že

Ako dopĺňa Blesk.cz, zasiahnutou Češkou je youtuberka Kristýna Týnuš Třešničková, na sociálnej sieti ju sleduje až 354-tisíc ľudí. ,,U ženy došlo k popáleniu 35% tela, vážne bola u nej zasiahnutá tvár, krk, horná časť tela a ruky. Ide o popáleniny druhého stupňa s hlbokým zásahom do štruktúry kože," ozrejmil smutné správy Řehák Blesku.

Ďalšími zranenými sú podľa britského zdroja turisti z Grécka a Ukrajiny a ľahké zranenia utrpeli aj dvaja pracovníci baru. Incident vyšetruje polícia, ktorá vypočula dvoch zamestnancov, ktorí sa predstavenia zúčastnili. České ministerstvo zahraničia v tomto prípade tiež kontaktovalo veľvyslanca Turecka v Českej republike v snahe zvýšiť pozornosť, ktorá bude postihnutým venovaná ako zo strany lekárskej starostlivosti, tak aj zo strany policajného vyšetrovania, dodal Řehák.