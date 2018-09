Zhrozený Orávik o manipulácii zápasov: Neuvedomil som si, že to musím nahlásiť

Medzi podozrivými v kauze manipulácie s výskedkami zápasov v slovenskom futbale sa objavilo aj meno dlhoročného kapitána Zlatých Moraviec Petra Orávika.

Dvadsaťdeväťročný stredopoliar však odmieta akékoľvek spojenie s manipuláciou futbalových zápasov. "Vedel som, že moje meno bude v úradnej správe SFZ, keďže ma príslušné orgány vypočúvali v súvislosti s prípadom Gešnábel. Práve on ma totiž oslovil s tým, aby som predal zápas, čo som však rezolútne odmietol. Akurát som si neuvedomil, že to musím nahlásiť. Bol to kamarát a myslím si, že 99 percent ľudí by kamaráta v takomto prípade ´nenatrelo´," povedal Orávik pre sobotňajšie vydanie denníka Šport.

Rodák z Považskej Bystrice priznal, že Gešnábel za ním prišiel iba raz. Zlaté Moravce mali 1. apríla 2017 "pustiť zápas" Trenčínu (ViOn prehral 0:2, pozn.). Keď si Gešnábel od Orávika vypočul negatívnu odpoveď, viackrát to už naňho neskúšal. "Nikdy v živote som to neurobil. Nemám čo skrývať, všetko, čo som vedel, som povedal aj pred disciplinárnou komisiou. Gešnábel sa ma opýtal, či ideme do toho a ja som sa ho hneď spýtal: ´Čo ti šibe?´ Keď sa to potom prevalilo, hneď som sa priznal, že raz za mnou prišiel s ponukou. Teraz ma mrzí, že som sa neozval okamžite, mohol som si ušetriť veľa problémov," doplnil Orávik.

"Mám rodinu, ktorú musím živiť. Budem mať 30 rokov, ak dostanem stopku, bude to veľmi zlé. Skrátka, som teraz mimoriadne sklamaný. Gešnábel musí mať poriadne za ušami. Mrzí ma, že do toho zatiahol mňa a asi aj ďalších. Keď ma oslovil, šlo to u mňa jedným uchom dnu a druhým von. Myslel som si, že ani on do toho nejde. Bol to náš najlepší strelec, chodil medzi nami stále vysmiaty. Nemohol som tušiť, čo je za tým," poznamenal Peter Orávik.