Skromný Duda po góle do siete Bayernu: Stačilo iba nastaviť nohu

Keď nemecký futbalový klub Hertha BSC Berlín ostatný raz zvíťazil v tamojšej I. bundeslige nad Bayernom Mníchov, kouč Pál Dárdai bol ešte aktívny hráč "starej dámy". Presne 14. februára 2009 triumfovali Berlínčania nad hviezdnymi futbalistami z Mníchova 2:1. Odvtedy sa obidva tímy stretli v lige 14-krát, mužstvo z nemeckej metropoly uhralo tri remízy a až v jedenástich prípadoch vyhral favorizovaný Bayern.

Hertha sa v piatok konečne dočkala - aj s gólovým podpisom slovenského reprezentanta Ondreja Dudu. Na Olympijskom štadióne triumfovala 2:0. Najprv v 23. min premenil pokutový kop Bosniak Vedad Ibiševič a následne sa presadila aj berlínska "desiatka". V 44. min sa Duda dostal k lopte v šestnástke Bayernu a napálil loptu pod brvno Manuela Neuera. Pre 23-ročného rodáka zo Sniny to bol 5. tohtosezónny bundesligový zásah, naďalej vedie poradie kanonierov súťaže.

"Pred mojím gólom sme si niekoľkokrát dobre prihrali. ´Tino´ (Rakúšan Valentino Lazaro, pozn.) mi loptu posunul tak krásne, že stačilo nastaviť nohu. Druhý polčas bol vyčerpávajúci, pretože Bayern nás dostal pod tlak. Dobre však bránili ako tím a nás gólman Thomas Kraft chytal spoľahlivo. Všetci sme svojou troškou prispeli k tomuto víťazstvu," vyhlásil prostredníctvom oficiálnej klubovej stránky Duda, ktorý odohral celý zápas a v závere videl aj žltú kartu. Mimochodom, niekdajší hráč Legie Varšava a MFK Košice zaznamenal práve proti Bayernu svoj premiérový bundesligový zásah. V minulej sezóne skóroval pri domácej remíze 2:2.

Možno to znie prekvapivo, ale Bayern nevyhral ligový zápas, v ktorom po úvodnom dejstve prehrával o dva góly, už viac ako tri desaťročia. Naposledy dokázal zvrátiť takýto nepriaznivý stav ešte 21. mája 1988 proti Leverkusenu, keď triumfoval 4:3 (1:3).

"Nemali by sme inkasovať takéto dva góly. Nesmieme pripustiť situáciu, z ktorej pramenila jedenástka, ani si dovoliť taktickú chybu, z ktorej sme dostali druhý gól. Musíme začať premieňať šance. Tí, ktorí poznajú FC Bayern, vedia, že to len tak nenecháme. Urobíme všetko pre to, aby sme sa opäť vrátili na víťaznú cestu," poznamenal tréner Bavorov Niko Kovač, ktorý v Herthe dvakrát pôsobil ako hráč (1991-1996 a 2003-2006).

Hertha sa víťazstvom dotiahla na vedúci Bayern, obidva tímy majú zhodne po 13 bodov. Vo zvyšnom priebehu 6. kola I. bundesligy 2018/2019 sa však teoreticky na líderskú pozíciu môžu dostať Borussia Dortmund, Werder Brémy aj Borussia Mönchengladbach.

"Som veľmi spokojný, či už s naším obranným kvartetom, pressingom v strede poľa alebo kompaktnosťou, ktorá nás zdobí už roky. Chlapci odviedli dobrú prácu. Je to vždy o disciplíne. Tá je tajomstvom, ako hrať dobre a v zápase s Bayernom vedieť podržať loptu. Dnes sme to ukázali a dosiahli krásne góly. Bayern na konci duelu zvýšil obrátky, sú to hráči svetovej triedy, ale myslím si, že sme si toto víťazstvo zaslúžili," skonštatoval berlínsky kouč Pál Dárdai.