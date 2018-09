Peter Sagan nepotešil fanúšikov: Štvrtý titul je možný, ale nie tento rok

"Myslím si, že väčšinou vrchári," pragmaticky odpovedal Peter Sagan na otázku, kto má najväčšiu šancu zvíťaziť v nedeľňajších pretekoch s hromadným štartom na MS v cestnej cyklistike v rakúskom Innsbrucku.

Sagan prišiel pod Tirolské Alpy v dobrej nálade. Na obhajobu troch titulov z ostatných troch šampionátov sa pripravoval najprv na Vuelte a potom strávil pár dní doma v Monaku. Dvadsaťosemročný líder tímu Slovenska však dobre vie, že na kopcami posiatej trati v Innsbrucku budú iní favoriti na titul ako on. Nedeľňajšie preteky mužskej kategórie elite merajú 258,5 km a cyklisti počas nich absolvujú aj 4670 výškových metrov.

"Štvrtý titul je možný, ale nie tento rok. Možno ten ďalší... Som rád, že budem mať šesťčlennú podporu v tíme a že z roka na rok máme viac jazdcov na majstrovstvách sveta. Nemáme však tím na to, aby sme tvorili preteky. A už vôbec nie na takom náročnom profile. Samozrejme, budeme sa snažiť zajazdiť čo najlepší výsledok. A aký mám plán na nedeľu? Žiadny, nikdy nemám plán dopredu," povedal Peter Sagan na piatkovej tlačovej konferencii slovenského tímu na MS 2018.

Na prvý zo šiestich okruhov vstúpia cyklisti po 85 km jazdy. Každý z nich meria 23,9 km a dominuje mu 7,9 km dlhé stúpanie do Iglsu s priemerným sklonom 5,7% a dvojnásobným maximom. Cyklisti toto stúpanie absolvujú sedemkrát s chuťovkou na záver. Bude ním 2,8 km dlhá stena Höttinger Höll (Peklo Höttingen) s priemerom 11,5% a pasážami s maximom 25%. Z jeho vrcholu to bude do cieľa 8 km, ktoré cyklisti "zletia" v krkolomnom zjazde. "Ten malý okruh s dlhým kopcom si už nepôjdem pozrieť, ale posledný kratší a prudký kopec, tam zajtra pôjdem. To bude dôležité," doplnil Peter Sagan.

Šéftréner slovenského tímu Ján Valach na margo supernáročného profilu pretekov povedal: "Možno očakávať, že sa zrodí únik, ktorý budú kontrolovať silné tímy. Posledný kopec bude naozaj náročný. Človek musí byť v perfektnej pohode, aby ho zvládol, do posledných metrov to budú nervy."