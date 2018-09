Biela noc v hlavnom meste: Tieto diela musíte vidieť

Tento víkend sa v hlavnom meste rozhodne nebude spať! Už štvrtýkrát sa ulice rozžiaria unikátnymi umeleckými dielami.

Festival Biela noc predstaví takmer 200 umelcov a na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov si ich návštevníci budú môcť vychutnať až do nedele. Nový Čas ponúka výber najzaujímavejších výtvorov.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

BN Label: Medúza

Kde: Most SNP

Z reštaurácie na ikonickom bratislavskom moste sa rozprestrú svetelné lúče. A pozor! Návštevníci ich môžu ovládať zdola!

Squidsoup: Submergence

Kde: Nádvorie Starej radnice, Hlavné námestie

Viac ako 5 000 svetelných bodov žiariacich v 12-minútových intervaloch premení nádvorie radnice na svet z kultového filmu Matrix

Karina Smigla-Bobinski: ADA

Kde: Kunsthalle LAB, Nám. SNP 12

Obrovský balón naplnený héliom je posiaty hrotmi z dreveného uhlia. Keď začne lietať po miestnosti, po stenách kreslí „uhlíkmi“ unikátne obrazy. Rozhýbať ho môžu samotní návštevníci

Numen: For Use/ Net Blow Up

Kde: Zuckermandel (nová štvrť pod Hradom)

Veľký nafukovací levitujúci mrak je vyplnený sieťami, ktoré vytvárajú pavučinu. Návštevníci do nej môžu vliezť a preskúmať ju.

Antonin Fourneau: Waterlight Graffiti

Kde: Námestie River Park, Dvořákovo nábrežie 8

Na špeciálnuLED stenu sa dajú písať svetelné odkazy pomocou štetca či špongie namočenej vo vode alebo len jednoduchým rozprašovačom.

Pavol Truben: DNA leviatana

Kde: Sklad číslo 7, Pribinova 8

Mýtická bytosť vytvorená z obyčajných stolných lámp. Podľa autora svetlá vytvárajú štruktúru jej DNA.

Posilnia spoje

zhustená doprava električiek 8 a 9

linky 3, 4 a 8 premávajú až do 2.30 hod. v intervaloch 15 min.

linka 6 premáva od 18.00 do 23.00 v 15-min. intervale

nočné linky N21, N31, N33, N72, N80, N93 a N95 premávajú v intervale 15 minút od 23.30 do 1.30, 30 minút od 1.30 do 3.30

autobusy č. 29, 50, 70, 129 a N33 nezastanú na niektorých zastávkach v centre (najmä Most SNP, Malá scéna a Nové SND)

podrobné info na imhd.sk

Dopravné obmedzenia

29. septembra od 19.00 do 2.00 platí: