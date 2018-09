Ďalšia brožúrka zo série Rozum do vrecka už v pondelok: Literatúra, ktorú musí poznať každý

Tretia praktická príručka plná vedomostí - Slovenský jazyk a literatúra pre maturantov. Už tento pondelok vám Nový Čas za skvelú cenu 0,79 eura aj s novinami prinesie prehľad stredoškolského učiva z literatúry.

Obsahuje celosvetovo známych autorov a diela, ktoré neodmysliteľne patria k všeobecnému prehľadu. Preto ich musí poznať a ovládať každý, kto sa pripravuje na maturitu, ale v našej pamäti by mali ostať aj dlho po nej. Poznáte tieto diela a autorov? Dokážete prejsť testom bez zaváhania? Potrápte si pamäť!

1. Kto je autorom diela Hamlet?

a) William Shakespeare

b) Dante Alighieri

c) Jean Baptiste Molière

2. Ktorá zo sestier Brontëových napísala Janu Eyrovú?

a) Charlotte Brontëová

b) Emily Brontëová

c) Anne Brontëová

3. Kto napísal manifest americkej mládeže povojnového obdobia Kto chytá v žite?

a) Jack Kerouac

b) J. D. Salinger

c) Daniel Defoe

4. Ktoré dielo nenapísal J. A. Komenský?

a) Orbis Pictus

b) Proglas

c) Labyrint světa a ráj srdce

5. Kto napísal Malého princa?

a) William Shakespeare

b) Antoine de Saint-Exupéry

c) Samo Chalupka

6. Daniel Defoe napísal dobrodružný román s názvom:

a) Gróf Monte Christo

b) Marco Polo

c) Robinson Crusoe

7. Kto spracoval stredovekú povesť a vydal rovnomennú drámu Faust?

a) Victor Hugo

b) Nikolaj Vasilievič Gogoľ

c) Johann Wolfgang Goethe

8. Ktorý román nenapísal Ernest Hemingway?

a) Zbohom zbraniam

b) Komu zvonia do hrobu

c) Na západe nič nového

9. Lawrence Ferlinghetti, Jack Kerouac a Jerome David Salinger sa hlásili ku skupine

a) Beatnici

b) Rozhnevaní mladí muži

c) Osamelí bežci

10. Dielo s notoricky známym názvom Neznesiteľná ľahkosť bytia napísal:

a) Václav Havel

b) Milan Kundera

c) Gabriel García Márquez

Správne odpovede: 1.a, 2.a, 3.b, 4.b, 5.b, 6.c, 7.c, 8.c, 9.a, 10.b