Žena predstierala deväť mesiacov tehotenstvo, aby ju frajer neopustil: Potom prišla ďalšia šialenosť!

Žena deväť mesiacov predstierala, že je tehotná. To však nie je všetko.

V deň, keď mala vymyslený termín pôrodu, povedala, že gang jej dieťa vybral z lona a uniesol. Antonela Milena Padilla (37) údajne nosila pod vecami vankúš, aby oklamala svojho manžela, že je tehotná. Urobila to preto, aby ju neopustil. Počas mesiacov zväčšovala veľkosť svojho brucha tak, že vankúš naplnila handrami a z internetu si stiahla fotku z ultrazvuku.

Je to neuveriteľné, ale jej manžel si nič nevšimol, dokonca sa stal viac a viac nadšený z toho, že bude prvý raz otcom.Antonela z mesta Barranquilla v Kolumbii nastúpila na kliniku, ale neskôr podľa Daily Mail povedala, že ju v červenej dodávke uniesol gang, ktorý ju nadrogoval. Zobudila sa pred supermarketom na druhej strane mesta a uvedomila si, že dieťa už viac nemá v bruchu.

Antonela údajne zavolala domov a povedala svojmu manželovi a aj ostatným členom rodiny, že gang jej dieťa vybral z brucha, aby ho predal na orgány. Rodina ju proti jej vôli zobrala do nemocnice, pretože sa obávali o jej zdravie. Šokovaní zdravotníci z nemocnice Nino Jesus de Soledad zavolali políciu, aby vystopovali údajných únoscov. Dôstojníci však začali o príbehu ženy pochybovať, a to hlavne potom, čo doktori nenašli žiadne poranenia v súvislosti s vykonaným "cisárskym rezom".

Krvné testy napokon zistili, že v jej krvi neboli žiadne stopy po sedatívach, ale aj to, že nikdy nebola tehotná. Antonelina svokra, ktorá nechcela byť menovaná, povedala, že žena stále tvrdí, že tehotná bola. "Urobili jej testy, ale stále sa ich snažila presvedčiť, že bola v očakávaní. Gynekológ však potvrdil, že nikdy tehotná nebola." Podľa jej slov s ňou nikdy nechodila na prehliadky a čakala na ňu pri vchode do nemocnice. "Mala malé brucho, ale nikdy mi to nebolo podozrivé. Môj syn s ňou predsa žil, spal s ňou v jednej posteli. Ale nikdy sa nedotkol jej brucha. A niektoré ženy ho predsa veľké nemajú."

Policajný veliteľ Mariano Cotero Coy povedal, že bolo spustené vyšetrovanie. Antonela môže byť obvinená zo zneužívania verejných zdrojov, pretože keď takto predstierala tehotenstvo a to, že jej bolo ublížené, bola uprednostnená pred ostatnými a vážnejšími prípadmi. Antonela ušla z nemocnice dve hodiny potom, čo krvné testy preukázali, že nebola tehotná.