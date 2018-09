Nový prieskum politických strán: Smer stúpol, má to však háčik

Zvýšili svoje šance. Strana Smer pod vedením Roberta Fica (54) napriek mnohým kauzám, ktoré sa v posledných mesiacoch objavili, zostáva najsilnejším subjektom na politickej scéne.

Vyplýva to z nového prieskumu agentúry Focus, ktorá merala preferencie strán v posledných dňoch. Napriek miernemu rastu Smeru by však súčasná koalícia nedokázala získať väčšinu kresiel v parlamente. Vražda novinára a jeho priateľky v marci otriasla aj slovenskou politickou scénou. Smer klesol o rovných päť percent a hýbal sa len okolo 20 % podpory Slovákov, čo je najmenej za posledných 14 rokov.

Posledný prieskum ukázal, že po objavení ďalších škandálov, ako je napríklad únos vietnamského občana vládnym špeciálom, už stabilizovali svoje čísla. „Je jasné, že Smer zastavil dlhodobý pokles a nehrozí mu výraznejší zostup napriek kauzám, ktoré sa vynorili. Zaujímavé je, že KDH sa dostalo po dlhšom čase pod 6 %. Majú konzervatívny typ voliča, ktorý mohol uprednostniť OĽaNO a tí tak podrástli oproti posledným číslam,“ vysvetľuje šéf agentúry Focus Martin Slosiarik.

Dodáva, že nové strany ako Progresívne Slovensko či Spolu zatiaľ nemajú potrebných 5 % na vstup do parlamentu. „Ak by sa tak stalo, tak by sa prepočítavali mandáty a situácia by bola iná. Zatiaľ ani koalícia, ani opozícia by nevedeli zostaviť vládu. Čaká sa na prezidenta Andreja Kisku, potom sa začnú figúrky prekladať iným spôsobom,“ dodal Slosiarik.

Šéf Inštitútu pre verejné otázky Grigorij Mesežnikov hovorí, že Smer má pevné jadro priaznivcov. „Nové strany zrejme nie sú atraktívne pre sociálne orientovanú časť voličov Smeru. Ficova prítomnosť ako lídra je dôležitým faktorom, čo on vie. Turbulentné udalosti, ktoré zatriasli Slovenskom, sa vzďaľujú a citlivosť ich priaznivcov na kauzy nie je takmer žiadna,“ uzavrel Mesežnikov.