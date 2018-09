Posledná rozlúčka s legendárnou Janou Kocianovou († 72): Záhadný odkaz od Karla Gotta

Nemilo prekvapil! S legendárnou speváčkou Janou Kocianovou († 72) sa včera do bratislavského krematória prišlo rozlúčiť približne dvesto ľudí, medzi ktorými nechýbala rodina, ale aj mnohí priatelia, známi či obdivovatelia.

Z kolegov z hudobnej brandže prišiel dať zbohom slovenskej gospelovej kráľovnej napríklad Janko Lehotský (71), Beáta Dubasová (55) a tiež Dušan Grúň (76) s manželkou Majkou (70) a prišla aj hlásateľka Ada Straková (70). Medzi smútiacimi však chýbal velikán Karel Gott (79), s ktorým uznávaná umelkyňa dlhé roky spolupracovala a malo to medzi nimi iskriť aj mimo pódií. Prečo sa maestro nedostavil?

Na ceste do neba Jane Kocianovej hrala milovaná gospelová pieseň a vyprevadili ju ľudia, ku ktorým mala najbližšie. V obradnej sieni nechýbali ani kolegovia, s ktorými speváčka spolupracovala alebo sa priatelila. Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Mnohých však zarazilo, že svoje posledné zbohom neprišiel dať maestro Karel Gott, ktorý bol dôležitou súčasťou Kocianovej kariéry aj života. Medzi kráľom československého popu a jeho vtedajšou vokalistkou mal byť dokonca viac než iba pracovný vzťah.

„Veľmi mi lichotilo, keď som zistila, že bol do mňa zamilovaný. Ja som však bola zamilovaná do niekoho iného, a tak to zostalo navždy len pri platonickej láske,“ zdôverila sa v minulosti Kocianová českému denníku Aha! Mužom jej srdca bol totiž celý život milovaný Jožino, teda manžel Josef (81), s ktorým prežila krásnych 47 rokov. „Jana bola stále usmievavá, optimistická a vždy medzi nás vnášala dobrú náladu. Jej odchod ma veľmi mrzí a po tejto smutnej správe mi už len ostáva na ňu spomínať,“ povedal Novému Času bezprostredne po smutnej udalosti Gott, ktorý však včera do Bratislavy cestu nemeral.

Medzi záplavou kvetín, ktoré smútiaci hostia položili k rakve, bol aj veniec z ruží a bielych antúrií, ktorý maestro poslal vo svojom mene so stručným „S úctou, Karel Gott“. „Pán Gott nemohol na pohreb pani Kocianovej prísť, poslal preto vo svojom mene veniec,“ povedala Novému Času spevákova hovorkyňa Aneta Stolzová.