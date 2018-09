Silvia Kucherenko nechala gaťky doma: Do kostola naostro

Gatky nechala doma! Modelka Silvia Kucherenko (35) je moderná mladá žena, ktorá dbá na svoje pohodlie. Na spoločenskú akciu, ktorá sa konala v kostole, si napriek tomu nevzala spodnú bielizeň. Čím Silvia odrazila pohľady ľudí od svojich intímnych partií?

Modelka, ktorá kraľuje relácii Svet podľa Kucherenko, sa nadýchla kostolného vzduchu zhora i zospodu. Bratislavské módne dni totiž vymietla naostro. „Myslím si, že mám dobré šaty. Nič neodhaľujú, len pod nimi nemám spodnú bielizeň,“ priznala. „Je tam našitá umelá látka, preto sa pod ňu ani nedá dať bielizeň. Každý by si myslel, že ju mám, ale nemám, môžem to povedať, lebo nič nie je vidno - a je to pekné, “pochválila sa.

Silviu vo vojne rozkrokov s prehľadom porazila blogerka, ktorá predtým prišla na akciu s chlpatým prirodzením. Kucherenko počas návštevy Božieho stánku neobišla desatoro. „Tam je viac takých, ale keby som povedala ,nepokradneš‘, tak sa toho ľudia chytia pre situáciu, aká je. Stojím si za tým, že manžel Sergej (sedí vo väzení, pozn. red.) je nevinný,“ dodala.