Slovo Craiga Ramsayho má silu: Má prsty v Čajkovského ťažení do NHL?

Pred štyrmi rokmi neuspel v kempe Washington Capitals, ale teraz sa mu to konečne podarilo.

Takmer dvojmetrový hokejový obranca Michal Čajkovský (26) podpísal včera ročný dvojcestný kontrakt s tímom NHL Carolina Hurricanes. Pozitívne odporúčanie zámorskému klubu dal dokonca aj kouč národného tímu Craig Ramsay (67)!

Odchovanec bratislavského Slovana sa v minulosti snažil preraziť do NHL, ale zmluva s Washingtonom mu v roku 2014 tesne unikla medzi prstami. Odohral však niekoľko duelov v nižšej súťaži AHL Hershey, ale následne sa po sezóne rozhodol pre návrat do Európy. Najskôr pôsobil v pražskej Sparte a posledné dve sezóny v KHL v tíme Jekaterinburgu. Teraz v lete sa opäť pokúsil zabojovať o kontrakt v NHL a úspešne. Ak sa Michal Čajkovský prebojuje do prvého mužstva Caroliny, tak si ročne zarobí pol milióna eur. Ak bude pôsobiť iba na farme v drese Charlotte Checkers, tak bude mať plat iba 60-tisíc eur.

Každý súboj ide naplno

Zaujímavosťou je, že vedeniu Caroliny odporučil slovenského reprezentanta kouč národného tímu Craig Ramsay. „O Michalovi som hovoril s viceprezidentom Caroliny Rickom Dudleym. Povedal som mu, že je robustný, silný a dobre korčuľujúci hráč, ktorý každý súboj odvedie naplno. V zámorí môže byť veľmi dobrým a platným hráčom pre tím Hurricanes,“ prezradil Novému Čas Ramsay. Čajkovského pochválil aj generálny manažér tímu Don Waddell. „Michal si tento kontrakt vybojoval svojimi výkonmi v kempe. Cítime, že jeho príchodom vystužíme našu defenzívu,“ povedal pre klubovú stránku.