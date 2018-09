Vinczeovci v šou Tvoja tvár znie povedome: Viktor si vydupal viac peňazí ako Adela!

Dostal viac! Manželia Adela (37) a Viktor (27) Vinczeovci sa objavia v najnovšej časti šou Tvoja tvár znie povedome, kde si strihnú slávne spevácke dueto Eltona Johna a Kiki Dee.

Prominentná dvojica však pozná svoju cenu a za vystúpenie si v Záhorskej Bystrici vypýtala aj poriadne mastný honorár. Kto by si však myslel, že ostrieľaná moderátorka ťahala za dlhší koniec, mýlil by sa. Ako sme sa totiž dozvedeli, mladý spravodajca si na rozdiel od svojej manželky prilepšil o niekoľko stoviek eur viac.

Adela a Viktor kývli na ďalší spoločný projekt, keď sa po divadelnom predstavení objavia už túto nedeľu na televíznych obrazovkách. Manželia prijali ponuku účinkovať v šou Tvoja tvár znie povedome, kde sa prezlečú za Eltona Johna a Kiki Dee pri ich slávnej piesni Don‘t Go Breaking My Heart.

Za pár minút na javisku si Vinczeovci podľa našich informácií zažiadali o pekný honorár, ktorý ich bankové kontá rozšíri o tisícky eur. Hviezda Televíznych novín mala nakoniec dostať viac ako skúsená moderátorka. „Prišli si na poriadne peniaze. Viktor dostal viac, lebo tvrdil, že má náročnejšiu masku ako Adela. Ona mala len oblečenie a parochňu, ale uňho to bolo zložitejšie. On mal 3 000 eur a Adela 2 500 eur,“ prezradil nám zdroj spomedzi ostatných účinkujúcich.

Nový Čas sa s otázkami obrátil aj na Vinczeovcov, ktorí to vidia inak. „Je to nezmysel, obaja sme dostali rovnako,“ napísal nám Viktor, s ktorým jeho manželka súhlasila. „Hlúposť, mali sme rovnaký honorár,“ vyjadrila sa blondínka. Do reči nebolo ani kompetentným z Markízy. „K výške honorárov sa nevyjadrujeme, keďže sú predmetom obchodného tajomstva,“ odpovedala Novému Času PR manažérka televízie Lenka Horáková.

Prerástol ju?

V Záhorskej Bystrici si svojho spravodajcu zjavne rozmaznávajú. Na rozdiel od Adely, ktorá je vo svojej brandži špičkou a na scéne sa pohybuje už roky, sa Vincze zviditeľnil len nedávno - práve v prvej sérii šou Tvoja tvár znie povedome. Následne dostal teplé miestečko v Televíznych novinách.