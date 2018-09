Sagan bude mať čo robiť: Takúto brutálnu trať história MS nepamätá

Takúto trať si história majstrovstiev sveta cestných cyklistov zrejme nepamätá.

Nedeľňajšie preteky s hromadným štartom ELITE mužov na šampionáte v Innsbrucku budú v znamení kopcovitého profilu so 4 670 výškovými metrami, čo sa vyrovnaná najťažším horským etapám na Grand Tour. Aké má šancce trojnásobný majster sveta Peter Sagan (28)? „Nepodceňoval by som ho,“ tvrdí elitný český jazdec Roman Kreuziger (32).

Peter Sagan to bude mať na náročnej trati s obhajobou svojich titulov veľmi ťažké. „Uvidíme, čo sa stane, ale ľudia by nemali zbytočne dúfať,“ nechal sa počuť slovenský Tourminátor.

Sagan dobre vie, o čom hovorí. „Celý pelotón čaká mimoriadne náročná 259 km dlhá trať, vyšperkovaná ôsmimi stúpaniami a šiestimi okruhmi. Aj iba sedieť za volantom takmer sedem hodín v komfortnom aute vyvolá patričnú únavu. Nieto takúto vzdialenosť v ťažkých kopcoch našliapať v pedáloch bicykla a popri tom správne dodržiavať pitný a stravovací režim,“ prízvukuje bývalý československý reprezentant a účastník MS 1970 Karol Pátek (79).

Pokúsi sa o 4. titul?

Prvých 30 km po štarte, ktorý je v meste Kufstein, je zvlnený terén s menšími stúpaniami, ktoré by mal zvládnuť takmer celý pelotón. Do cieľového mesta Innsbruck prídu pretekári po prvý raz po absolvovaní 85 km. Nasleduje 2,6 km stúpanie na Gnadenwald (10,5 %). A šesť 24 km dlhých okruhov, kde stojí v ceste 7,9 km stúpanie na Igls (5,7 %, v niektorých častiach aj 10 %). Expert Eurosportu Španiel Juan Antonio Flecha charakterizuje ďalšiu časť pretekov. „Po absolvovaní šiestich okruhov prichádza ,čerešnička´ v brutálnejšej časti šampionátu, 2,8 km dlhej stene so stúpaním 11,5 % so záverečným vrcholom s prevýšením 23 %. Z vrcholu Gramartbodenu v klesaní je do cieľa už len necelých deväť kilometrov.“

Kreuziger ale vidí v Saganovi potenciál. „Hrozí, že to bude také ťažké, že sa jazdci budú báť pretekať. Potom hrozí, že ak prejde dlhý kopec Sagan, je schopný krátky kopec prejsť s najlepšími vrchármi. S Vueltou v nohách, tak sa môže pokúsiť o štvrtý titul,“ myslí si český reprezentant.