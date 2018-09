Šokujúca minulosť Cristiana Ronalda? Hviezda Juventusu mala znásilniť mladú Američanku a umlčať ju peniazmi

Američanka Kathryn Mayorgaová (34) tvrdí, že ju v júni 2009 v Las Vegas znásilnil portugalský futbalista Cristiano Ronaldo (33).

Aby o záležitosti mlčala, vyplatil jej podľa nemeckého magazínu Spiegel 375 000 dolárov. Teraz by sa mal prípadom zaoberať americký súd. Päťnásobný víťaz ankety o najlepšieho futbalistu sveta Ronaldo popiera, že ženu znásilnil, sex s ním vraj mala dobrovoľne.

Mayorgaová Spiegelu povedala, že ju Ronaldo pred deviatimi rokmi análne znásilnil vo svojej hotelovej izbe. Po udalosti sa jej vraj spýtal, či má bolesti. "Pritom išiel na kolená a povedal: 'Z 99 percent som dobrý chlap, neviem, čo je s tým jedným percentom'," spomína žena, ktorá mala vtedy 25 rokov.

Advokát ženy, ktorá predtým pracovala ako modelka, teraz na súde v Nevade napadol dohodu o mlčanlivosti, ktorú vtedy podpísala. Svoju žalobu stavia aj na dokumente, v ktorom by malo byť opísané, ako udalosť vnímal Ronaldo. "Viackrát povedala nie a stop," malo by sa uvádzať v dokumente slávneho futbalistu, ktorý bol v tom čase hráčom Manchestru United. Ďalších deväť rokov strávil v Reale Madrid, tento rok prestúpil do Juventusu Turín.