Stretol sa s tým už každý, no vždy to naštve rovnako: Netrpezlivý vodič si dovolil priveľa!

Aj keď myslíte, že je všetko v poriadku, idylku počas jazdy vám môže veľmi rýchlo narušiť šialený šofér.

Pavel sa s čitateľmi Nového Času podelil o video, ktoré nakrútil na prednú kameru v aute. Najskôr sa zdá, že pokojnú idylku so slnkom osvetlenou cestou nemôže nič narušiť, no potom to prišlo.

Vodič sa znenazdajky objavil vedľa Pavla a predbiehal ho cez plnú čiaru. Akoby toho nebolo málo, oproti sa mu už rútilo iné auto. Netrpezlivý cestný pirát sa zaradil v poslednej chvíli a ohrozil tak nielen seba, ale aj posádky ďalších dvoch vozidiel.