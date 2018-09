Na nový iPhone čakali v rade 6 hodín!

Historický míľnik: v týchto dňoch sme privítali aj 2-miliónteho zákazníka.

Na Slovensku sa oficiálne začali predávať nové modely telefónov iPhone Xs a Xs Max. Operátor O2 ako vôbec jediný na Slovensku umožnil kúpiť si horúce novinky už o polnoci zo štvrtka na piatok, kedy pre najodhodlanejších fanúšikov výnimočne otvoril svoje predajne.

To, že iPhone stále láka, bolo pred predajňou O2 v Auparku jasné už približne hodinu pred polnocou, keď v rade na telefón stálo viac ako 20 ľudí. O hodinu neskôr sa ich počet už blížil k 50-tke. O2 predával nové iPhony už o polnoci aj v Banskej Bystrici, Košiciach a Žiline.

V rade už o šiestej

„Kúpil som si iPhone Xs Max s kapacitou 256 GB. Nový iPhone si kupujem každý rok. Starý model predám za rozumnú cenu, čiže je to pre mňa upgrade. Používam iPhone už od jednotky a som s ním spokojný,“ povedal prvý spokojný zákazník polnočného predaja Andrej z Bratislavy. Ten sa v rade prestriedal s dvoma kamarátmi, pretože chcel stihnúť aj hokej. „Poprosili sme dvoch kamarátov, aby sa sem postavili miesto nás a tí tu stáli už od šiestej. My sme prišli o desiatej, ale boli tu super ľudia a O2 to tu pripravilo fajn aj s občerstvením pre ľudí,“ dodáva Andrej.

Historický míľnik

Dôležitú novinku oznámil pred začiatkom polnočného predaja generálny riaditeľ O2 Slovakia Peter Gažík. Operátor totiž v polovici septembra dosiahol historickú métu dvoch miliónov zákazníkov, ktorým ponúka svoje služby. „Náš príbeh pokračuje ďalej a po 11-tich rokoch nás priviedol k méte, ktorú dosiahne iba veľmi málo firiem. Tou métou je, že sme v septembri prekročili hranicu 2 miliónov zákazníkov. Dostať sa k tomuto číslu je úžasné,“ povedal Peter Gažík.

Najčastejší je Peter

Zákazník s poradovým číslom 2 000 000 prišiel do O2 so Zlatým O2 Paušálom. Pri dosiahnutí historickej méty zverejnil operátor aj zaujímavé štatistiky o svojich zákazníkoch. Najčastejším zákazníkom O2 je muž menom Peter (57 205 ľudí). Najviac zákazníkov má O2 v Bratislave, ale najnavštevovanejšou predajňou sa stala tá, ktorá sa nachádza v košickom Auparku. Zákazníci si najčastejšie kupujú cez telefón cestovné lístky na MHD a najviac dát minú zákazníci na videá z Youtube, v priemere až 23 % objemu dát.

O2 ohlásilo veľkú vec – 2 milióny zákazníkov

Rozhovor s generálnym riaditeľom O2 Slovakia Petrom Gažíkom

Keby ste mali zhodnotiť 11 rokov O2, ktorý míľnik bol podľa vás najvýznamnejší?

Dovolím si tvrdiť, že skutočne najzásadnejším míľnikom, ktorý definoval smerovanie firmy, jej orientáciu, jej snahu o to, akým spôsobom bude pôsobiť na trhu, bolo uvedenie produktu O2 Fér, čo sa stalo v roku 2008. Som presvedčený, že to bola najzásadnejšia zmena na celom trhu.

Čo podľa vás O2 Slovakia najviac pomohlo k tomu, že dosiahlo na métu 2 miliónov zákazníkov?

Určite je to kombinácia dobre odvedenej práce všetkých zamestnancov a, samozrejme, veľkej dávky odvahy v tom, že sme sa snažili priniesť to, čo na trhu chýbalo. To síce obnáša aj riziko. Ale bez rizika nie je úspech.

A aký bude ďalší významný míľnik, ktorý príde?

Možno narážate na to, či dosiahneme 3 milióny zákazníkov. Fakt je ten, že Slovensko sa nedá nafúknuť z pohľadu počtu obyvateľov. Ale budeme sa snažiť o to, aby sme o najviac zákazníkov oslovovali o najrelevatnejšou ponukou.

