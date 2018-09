Budú to najťažšie majstrovstvá v histórii: Sagan sa pokúsi o nemožné!

Deväť kopcov a 4670 nastúpaných metrov. Na Petra Sagana a ostatných pretekárov čakajú najťažšie majstrovstvá sveta v histórii cyklistiky.

Od španielskej Ponferrady 2014 sa na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike poriadne nedostali k slovu vrchári. Tri tituly slovenského fenoména Petra Sagana sa zrodili v klasikárskych či šprintérskych dojazdoch v Richmonde, Dauhe a Bergene. Innsbruck však "horolezcom na bicykloch" všetko vynahradí v plnom rozsahu. Nedeľňajšie preteky mužskej kategórie elite merajú 258,5 km a cyklisti počas nich nastúpajú 4670 m.

"Budú to také náročné preteky. Nebudem sa čudovať, ak ich dokončí len 45 či 50 cyklistov z pôvodného počtu 200. Na okruhu budú prakticky všade kopce, bude to asi najťažší ´majstrák´ v histórii," uviedol pre agentúru SITA Marek Čanecký. Okrem neho budú Slovensko reprezentovať Martin Haring, Patrik Tybor, Martin Mahďar (všetci Dukla Banská Bystrica) a trio z Bora-Hansgrohe Juraj Sagan, Peter Sagan a Erik Baška. Slováci budú mať v pelotóne jasnú úlohu - čo najviac pomôcť Petrovi Saganovi, ktorý sa ako "nevrchár" pokúsi o takmer nemožné - miešať kartami na popredných priečkach výsledkovej klasifikácie. "Neviem ešte, aká presne bude taktika s pomocou v ´balíku´ alebo či sa pokúsime ísť aj do úniku. Záleží na tom, čo si povedia chalani z Bora-Hansgrohe," dodal Čanecký pár dní pred pretekmi.

Pelotón sa vydá na trať v Kufsteine a po úvodných zahrievacích 57 km na zvlnenej rovine príde na rad séria deviatich stúpaní na ceste do Innsbrucku. To prvé "Gnadewald" ešte pred príchodom na okruh meria 2,6 km a má priemer "výživných" 10,5%. "Už tam sa môže zrodiť zaujímavý únik, hoci to bude ešte poriadne ďaleko pred koncom," pripomína portál britského Eurosportu.

Na prvý zo šiestich okruhov vstúpia cyklisti po 85 km jazdy. Každý z nich meria 23,9 km a dominuje mu 7,9 km dlhé stúpanie do Iglsu s priemerným sklonom 5,7% a dvojnásobným maximom. "Na pretekoch Grand Tour by malo toto stúpanie zrejme prívlastok iba III. kategórie. ale jeho kumulatívny charakter s pribúdajúcimi kilometrami zrejme spôsobí oddelenie zrna od pliev," pripomína Eurosport. Cyklisti toto stúpanie absolvujú sedemkrát s chuťovkou na záver. Bude ním 2,8 km dlhá stena Höttinger Höll (Peklo Höttingen) s priemerom 11,5% a pasážami s maximom 25%. Z jeho vrcholu to bude do cieľa 8 km, ktoré cyklisti "zletia" v krkolomnom zjazde. "Toto stúpanie bude zrejme miestom, kde sa zrodí rozhodujúci útok," dopĺňa vo svojej prognóze Eurosport.

Vlani v nórskom Bergene Peter Sagan dovŕšil víťazný hetrik a stal sa prvým cyklistom v histórii, ktorému sa podarilo vyhrať preteky s hromadným štartom na MS trikrát v neprerušenej sérii. Okrem Sagana majú tri tituly majstra sveta na konte aj Belgičania Eddy Merckx a Rik van Steenbergen, Španiel Óscar Freire a Talian Alfredo Binda. "Vďaka náročnému profilu úradujúci šampión Sagan nevyzerá ako favorit. Určite sa vopred nevzdá, ale silnejší vrchári ako on si určite zaslúžia vyššiu pozornosť v predštartových prognózach," napísal portál Velonews.

Majstrovské preteky v mužskej kategórii elite sa v nedeľu začnú o 9.50 h. Víťaz v cieli sa očakáva po 16.50 h.