TOTO je dôvod, prečo Ronaldo prestúpil z Realu do Juventusu Turín!

Cristiano Ronaldo (33) v lete po dlhých rokoch pôsobenia v Španielsku prestúpil z Realu Madrid do talianskeho Juventusu Turín. Čo bolo hlavným dôvodom?

Okrem iných aspektov pomohla Ronaldovi pri rozhodovaní aj skúsenosť s turínskymi fanúšikmi. Ešte za Real Madrid totižto v aprílovom štvrťfinále Ligy Majstrov strelil Juventusu na štadióne v Turíne legendárny útočník nádherný gól nožničkami do Buffonovej siete.

,,Bol to jeden z najkrajších gólov v mojej kariére. Keď mi ľudia začali tlieskať bolo to úžasné. Veľmi ma prekvapili, bol to nezabudnuteľný moment. Častokrát rozhodujú o veľkých veciach malé detaily a toto môjmu transferu určite pomohlo," vyjadril sa Ronaldo.

Práve reakcia fanúšikov na Ronadlov zásah, ktorý bol dokonca nominovaný na cenu za najkrajší gól predchádzajúcej sezóny, pomohla portugalčanovi pri rozhodovaní o svojom ďalšom pôsobisku.

,,V živote existujú veci, ktoré sú pravdepodobne osudové a toto bola jedna z nich," uviedol Cristiano. Až čas ukáže, či bola táto jeho voľba naozaj tou pravou.