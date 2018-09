Grécko bičuje prudký víchor a dážď: K pobrežiu mieri hurikán Zorba

Silný vietor a dážď zasiahli v noci na piatok juh Grécka, kde bola na mnohých miestach prerušená dodávka prúdu.

V Aténach i na príjazdových cestách do metropoly ráno kvôli počasiu kolabovala doprava, informoval denník Kathimerini. Podľa meteorológov v piatok vietor a dážď zasiahnu najmä Peloponézsky polostrov a Krétu. Zlepšenie počasia sa očakáva až v nedeľu v noci.



Počasie na juhu Grécka už dva dni ovplyvňuje tlaková níž a formujúca sa búrka Zorba - ide o takzvaný medikán, teda stredomorskú obdobu tropického hurikánu. Ten by mal doraziť na juh Grécka v nasledujúcich hodinách a postupovať ďalej na východ. Podľa meteorológov by vietor mohol dosiahnuť rýchlosť až 180 kilometrov za hodinu. Civilná obrana odporučila obyvateľom, aby v piatok radšej nevychádzali zo svojich domovov, pokiaľ to nie je nutné. Miestne úrady na piatok na juhu krajiny nariadili zatvoriť školy.



Už vo štvrtok silný vietor na juhu krajiny, vrátane regiónu okolo Atén, vyvracal stromy, ničil domy a spôsobil výpadky elektrického prúdu. Na západe metropoly okrem iného vietor strhol strechu z jednej školy. V okolí Atén bola v stredu a vo štvrtok obmedzená trajektová doprava, ktorá bola ráno obnovená, keď sa vietor zmiernil. Podľa meteorológov sa ale sila vetra znížila len dočasne. V sobotu a v nedeľu by lodná doprava opäť mohla byť prerušená, uviedol miestny rozhlas.