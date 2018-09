Polícia pri kontrole zistila, že kamión bol preťažený: Tomu číslo ani nemohli uveriť

K váženiu nákladných áut v okrese Dunajská Streda sa po dvoch týždňoch vrátili príslušníci Krajského dopravného inšpektorátu v Trnave.

Išlo o kontrolu na rovnakom mieste, kde počas prvej akcie odhalili dva kamióny s nákladom preťažené v obidvoch prípadoch až o 14 ton. Počas v poradí druhej kontroly, uskutočnenej v uplynulom týždni, zastavili a odvážili 10 nákladných vozidiel, pričom v troch prípadoch odhalili porušenie zákona. Nákladné autá boli naložené kameňom a preťažené boli o 1,2 tony, o 1,8 tony a tretie o rekordných 15,2 tony.

"V prípade odhalenia takéhoto priestupku je vodič nákladného auta riešený v blokovom konaní, pričom na mieste mu môže byť uložená pokuta do výšky 650 eur," informovala v piatok krajská policajná hovorkyňa v Trnave Martina Kredatusová. Zároveň je podľa jej vyjadrenia priestupok odstúpený na správne konanie na okresný dopravný inšpektorát, kde je v ďalšom postupe riešený prepravca a spoločnosť, ktorá vozidlo nakladala. "Držiteľovi vozidla môže byť uložená pokuta do 798 eur a spoločnosti, ktorá bez vedomia vodiča alebo prevádzkovateľa prekročí prípustné hmotnosti, môže orgán policajného zboru uložiť pokutu do 3500 eur," dodala hovorkyňa. Preťažovanie nákladných vozidiel vo významnej miere poškodzuje tiež vozovku a poškodená cesta môže prispievať k dopravným nehodám.