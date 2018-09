Hviezda šou Tvoja tvár znie povedome Ivana Regešová: Nečakala som, že to bude také náročné

Pochádza z dedinky Diviaky nad Nitricou v okrese Prievidza. Účinkovala ako speváčka v Let’s Dance, mihla sa v Chart Show. Potom sa sčista-jasna objavila medzi celebritami v šou Tvoja tvár znie povedome.

Ivana Regešová (34) je príjemným prekvapením markizáckeho projektu. Okrem iného nám prezradila aj to, prečo bola vždy čiernou ovcou.

Keď sa medzi účinkujúcimi šou Tvoja tvár znie povedome objavilo meno Ivana Regešová, málokto vedel, akú tvár si má pod menom predstaviť. Netreba sa čudovať, Ivanu naozaj poznal len málokto, hoci pred časom bola súčasťou tanečnej relácie Let’s Dance a objavila sa aj v Chart Show.

Dnes ju už poznajú ako vynikajúcu speváčku, ktorá sa spolu s ostatnými súťažiacimi zmení každú nedeľu večer na markizáckej obrazovke na spevácku hviezdu. „Išla som do toho ako speváčka, až neskôr mi došlo, že to nie je až taká spevácka súťaž, ale že je to šou, kde majú moji hereckí kolegovia možno trochu výhodu. Nečakala som, že to bude také náročné, myslela som si, že tanec i herectvo mi pôjdu ľahšie. Je to pre mňa výzva,“ priznáva brunetka, ktorá v minulosti spievala v zahraničných tanečných baroch a tiež na zaoceánskych lodiach.

Cesta do šou

Ivana si myslí, že slovenskí diváci ju nepoznajú hlavne preto, lebo bola dlho v zahraničí. „Vrátila som sa domov pred štyrmi rokmi. Stala som sa sólistkou Orchestra Gustáva Broma, účinkujem tam dodnes,“ vraví Ivana, ktorá má skúsenosti aj s filmovou tvorbou. „Dabovala som rolu pani Pottsovej v disneyovke Kráska a zviera,“ prezrádza mladá žena, ktorá spievala už ako malé dievčatko v kresťanskom zbore.