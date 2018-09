Žena si objednala vegánsku pizzu: Pozrela sa na tanier, zostali jej len oči pre plač

Poznáte ten pocit, keď vám skrúca žalúdok od hladu a vy si vtedy hovoríte, že by ste zjedli čokoľvek.

No ak si objednáte jedlo z reštaurácie, máte určité očakávania, malo by nejako vyzerať, keďže za neho zaplatíte.

Mary Nesbitt Larking je prísna vegánka, ktorá miluje zvieratá. Objednala sa vegánsku pizzu, avšak na to, čo dostala, zrejme nikdy nezabudne. Zostala v šoku, keď jej v reštaurácii priniesli "pizzu" len s paradajkovým základom a plátkami cibule. "Bolo to trápne, pretože na takúto pizzu som čakala asi hodinu. V tej chvíli by som z jedla hocičo, čo by bolo vegánske. Chutilo to však ako plochý chlieb s kyslými paradajkami a surovou cibuľou," povedala Mary.

Ako píše mirror.co.uk, žene sa z Pizza Express ospravedlnili a pozvali ju ochutnať skutočnú pizzu aj s priateľom.