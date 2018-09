Fanúšikovia odchádzajú zo Slovana sklamaní: Zápas vyzeral úplne inak, ako skončil!

Hokejisti Slovana Bratislava prehrali vo štvrtkovom domácom zápase v Kontinentálnej hokejovej lige s fínskym klubom Jokerit Helsinki 3:5, hoci ešte po druhej tretine viedli 3:2.

Zverenci trénera Vladimíra Országha nezvládli začiatok tretej časti, keď za nedôslednosti v obrane zaplatili tromi inkasovanými gólmi v priebehu necelých piatich minút. Slovanisti v zápase trikrát viedli, no nedokázali ho dotiahnuť do víťazného konca. Po prehre so Spartakom Moskva (1:4) tak neuspeli ani v druhom domácom stretnutí za sebou. V priebežnej tabuľke Západnej konferencie zostávajú so ziskom ôsmich bodov na predposlednom 11. mieste. Trojzápasovú domácu sériu zakončia sobotňajším duelom s HK Soči (17.00).



Slovan Bratislava - Jokerit Helsinki 3:5 (2:1, 1:1, 0:3)

Góly: 6. Červený (Taffe, Gelinas), 17. Švarný (Chipchura, Liška), 35. Sersen (Taffe) - 16. Jormakka (Manninen, Lepistö), 27. Manninen (Moses, Lepistö), 41. Anttila (Niemi), 45. Ikonen (Stollery, Manninen), 46. Manninen (Lepistö). Rozhodovali: Kuľov, Naumov – Kučava, Novikov (všetci Rus.), vylúčení: 4:7, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:1, 7190 divákov.

Slovan Bratislava: Štěpánek - Sersen, Gelinas, Grman, Meszároš, Schaus, Švarný, Klok - Řepík, Taffe, Virta - Sukeľ, Bailey, Červený - Liška, Chipchura, Rau - Lamper, Buc, Lunter

Jokerit Helsinki: Zapolski – Lepistö, Kivistö, Grant, Stollery, Lauridsen, Lööv, Räsänen – O'Neill, Norman, Joensuu – Jensen, Platt, Jormakka – Moses, Manninen, Ikonen – Anttila, Niemi, Mäki



Na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu sa hral od úvodu svižný hokej. Domáci sa ujali vedenia v 6. minúte, keď využili hneď prvú presilovku v zápase - strieľanú prihrávku Taffea usmernil do siete Červený. Hostia kontrovali sériou šancí, pri ktorých sa vyznamenal brankár Štěpánek, najviac sa zapotil pri strele Normana. Jokerit vyrovnal rovnako v početnej výhode, keď sa ujala tečovaná strela Jormakku. Slovanisti nemali pred súperom zvučného mena žiadny rešpekt, využívali každú možnosť na streľbu a ešte v 1. tretine sa dočkali druhého gólu. V 17. minúte Švarný využil dobré clonenie pred brankárom Zapolským a strelou od modrej čiary poslal domácich druhýkrát do vedenia.

V druhej tretine tempo trochu opadlo, stále sa však bolo na čo pozerať. "Žolíci" z Helsínk druhýkrát vyrovnali v 27. minúte, keď do krížneho pasu Mosesa nastavil hokejku Manninen a zavesil pod hornú žŕdku. Slovan odpovedal rýchlou kombináciou a šancou Virtu, Zapolski bol ale na mieste. Domáci pálili z každej pozície a ukázal sa to byť správny recept. V 35. minúte po vyhratom buly prepálil hradbu tiel Sersen - 3:2. O pár momentov neskôr mal kapitán Slovana ďalšiu dobrú možnosť skórovať, tentoraz však zneškodnil jeho pokus Zapolski. V 37. minúte zahodil tutovku aj Klok, ktorý sa rútil sám na brankára hostí.

Sľubne sa vyvíjajúci scenár presekla 41. minúta, keď slovanistom pri ich vlastnej presilovke ušiel Anttila a v nájazde nedal Štěpánkovi šancu - 3:3. Domáci začali panikáriť v obrane a hráči Jokeritu zacítili šancu na obrat. Ten sa im aj podaril úspešne zrealizovať. V 45. minúte prestrelil Štěpánka z kruhu na vhadzovanie Ikonen a o necelú minútu neskôr prekvapil českého gólmana spoza bránky aktívny Manninen - 3:5. Zaskočení domáci hráči už nenašli sily na odpoveď. Jokerit im nedovolil prejsť kombinačne cez modrú čiaru a nahodenia na zadný mantinel nikam neviedli. Slovanu nepomohla ani záverečná power play bez brankára.