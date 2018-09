Senzácia na Fashion Week: Mbappé na modeloch návrhára!

To tak skoro nepredýcha!

Futbalový majster sveta a najlepší mladý hráč letných MS v Rusku Kylian Mbappé (19) sa už objavil na titulných stranách desiatok magazínov, v rôznych televíznch šou, ale že sa ocitol na modeloch parížskeho módneho týždňa, z toho musí byť v šoku! Človek by si myslel, že módnej brandži je ukradnuté kto je futbalovým majstrom sveta... No zdá sa, že futbal naozaj prenikol do každej oblasti života! Postaral sa o to indický dizajnér Manish Arora, ktorý pre Paris Fashion Week vytvoril modely s portrétom mladej futbalovej hviezdy Paris SG.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Modely sú súčasťou jeho kolekcie pre jar a leto 2019 a sú na bežné nosenie. Rodák z Bombaja zaradil typicky indicky pestrofarebný portrét futbalistu na tričko, na logo tejto svojej kolekcie, ale aj na kabelku v tvare futbalovej lopty. No, nie nadarmo sa hovorí, že futbal je celosvetový fenomén!