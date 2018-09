Mestskí policajti dostali kamery na oblečenie: Bez právnika nič nosiť nebudeme

Len pred pár dňami dostala mestská polícia s veľkou slávou na testovanie šesť odevných kamier a dvoje „kamerové“ okuliare.

Hliadky by mali ochrániť tým, že budú podrobne dokumentovať ich zásahy a bude hneď jasné, či boli oprávnené, alebo nie. Policajti sa však bránia. Nikto im totiž nevysvetlil, ako kamery používať. Problém nie je ani tak v technickej stránke, ako v legislatíve.

Bratislavských mestských policajtov hnevá, že majú testovať kamery bez toho, aby k nim dostali riadne školenie od právneho oddelenia. „Je to super vec, ale nevysvetlili nám, prečo nám ich dali. Aby ľudí chránili pred nami? Alebo aby nás chránili pred ľuďmi? Nedostali sme k tomu žiadne poučenie, žiadne školenie. Dali nám kamery a povedali: ‚Budete to nosiť.‘ Nebudeme to nosiť, kým nedostaneme normálne poučenie od právnika,“ povedal nám mestský policajt, ktorý si želal zostať v anonymite.

Nepáči sa mu, že ľuďom, ktorých by mal nakrúcať, nevie odpovedať na relevantné otázky. „Keď sa ma človek spýta, prečo ho natáčam, podľa akého zákona, kam to pôjde a ako dlho sa to uchová, čo mu poviem? My nevieme na tieto otázky odpovedať,“ hovorí. Pritom by sa to podľa neho dalo vyriešiť jednoducho. „Stačí vytlačiť letáky, na ktorých bude všetko vysvetlené,“ myslí si.

Podľa jeho slov navyše kamery dostali len hliadky - a aj to iba jeden z dvojice. Nesúhlasí ani so zdôvodnením, že použitie kamier je výhodou pri dokumentovaní priestupku, ako to bolo vysvetlené na facebooku mestskej polície.vraví. Podľa hovorkyne bratislavskej mestskej polície Tatiany Kurucovej „velitelia výkonných útvarov boli o základoch používania kamier poučení“.

Ako vysvetlila, špeciálne odevné kamery slúžia primárne na ochranu policajta, ale aj na zadokumentovanie skutočného priebehu deja, ktorý nastal pri prípadnej protiprávnej činnosti. Výstupy z týchto kamier budú môcť byť využité len na zákonné účely.

Odevné kamery