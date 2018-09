Malého Edwina pridelil súd otcovi, jeho mama Lenka je zúfalá: Synčeka ešte dojčím, prosím, vráťte mi ho!

Bojuje zo všetkých síl, aby dostala svojho milovaného synčeka späť. Už takmer dva mesiace Lenka (31) z Leopoldova (okr. Hlohovec) prosí o pomoc všetky inštitúcie, aby jej vrátili jediné dieťa, ktoré ešte stále dojčí.

Edwina (20 mes.) jej trnavský súd zobral a zveril do starostlivosti otca. Nešťastná žena môže svojho chlapčeka vídať len pár dní v týždni.

Podľa trnavského súdu prišla Lenka o dieťa po tom, čo mala závažne porušovať práva otca matkou. „Aj otec má právo na dieťa a dojčiaca matka má povinnosť dodržiavať zákon o rodine, rozhodnutie orgánu a spolupracovať s orgánmi verejnej moci,“ vysvetlila hovorkyňa trnavského súdu Jana Kondákorová.

Úrady mi nepomáhajú

Lenka žila so svojím slovenským partnerom Miroslavom dva roky vo Švajčiarsku, kde sa im narodil Edwin. Podľa mladej mamičky sa začali problémy hneď po narodení dieťaťa. Vyštudovaná právnička požiadala švajčiarske úrady, aby jej bolo dieťa zverené do opatery. „Rozhodli tak, že Edwinov otec mal právo styku s dieťaťom. Keďže všetkého tam bolo na mňa veľa, tak som sa vrátila na Slovensko. Aj tu sme obaja požiadali súd, aby nám bol synček zverený. V tomto prípade však vyhral otec, ktorému Edwina zverili,“ plače mama, ktorá svojho drahého chlapčeka môže vídať len pár dní v týždni.

Najväčší problém je ten, že Edwina stále dojčí. „Nikdy som synčekovi neublížila. U mňa mal úplne všetko, čo potreboval. Bojujem o neho, ako sa len dá, len mám pocit, že nápomocné mi nie sú ani sociálne úrady,“ plače nešťastná mama, ktorá robí všetko, aby syna dostala späť.

Podľa nej existuje možnosť, že sociálka požiada súd sama za seba, aby jej bolo dieťa vrátené. „Súd by mohol rozhodnúť do 24 hodín. Ale keď som sa na nich s touto prosbou obrátila, vyhodnotili to jednoznačne: Syn nie je v ohrození života, má zabezpečené základné lôžko a to, aké kroky oni podnikli, ma informovať nebudú, lebo vraj nemôžu,“ hnevá sa zúfalá mama, ktorá zostala v slepej uličke. „A teraz mám len čakať. Pýtam sa - a na čo mám čakať? Veď mi zobrali moje dieťa, o ktoré som sa poctivo starala. Budem bojovať do posledného dychu, aby mi syna vrátila,“ dodala užialená Lenka, ktorá opäť podala na súd žiadosť o neodkladné opatrenie, kde by mal súd rozhodnúť v krátkom čase.

Nový Čas sa niekoľkokrát pokúšal spojiť aj s otcom dieťaťa, žiaľ, bezvýsledne.

Musí informovať súd

Jana Lukáčová, hovorkyňa ústredia práce

Úlohou kolízneho opatrovníka je v súdnom konaní hájiť práva dieťaťa. Úrad pozná aktuálnu situáciu dieťaťa, podrobne ju sleduje, komunikuje s oboma rodičmi v úsilí upraviť ich vzťahy tak, aby sa ich spory neprejavovali na situácii dieťaťa. Kolízny opatrovník sa proti neodkladnému opatreniu odvolal a v súlade so zákonom o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele informuje súd o dôkazoch, s ktorými prichádza matka na úrad, no, podľa dostupných informácií, neinformuje o nich súd, čo by ako zákonná zástupkyňa a účastníčka konania rozhodne mala.