Kiska je rád, že sa podarilo zadržať podozrivých z vraždy slovenského novinára: Ďakujem všetkým, ktorí na tom pracovali

Prezident SR Andrej Kiska je rád, že sa podarilo zadržať podozrivých z vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej.

Upozornil však, že je to len prvý krok k vráteniu dôvery ľudí v štát. Kiska to vyhlásil počas návštevy Chicaga, kde je na pracovnej ceste. "Chcel by som aj zablahoželať, ale hlavne poďakovať všetkým tým, ktorí pracovali na tom, že sa podarilo zadržať ľudí, ktorí sú podozriví z úkladnej vraždy dvoch mladých ľudí. Od začiatku po tejto vražde som viackrát verejnosti povedal a ubezpečil ju, že som presvedčený ako prezident, že sme na vyšetrovanie nasadili tých najlepších ľudí," vyhlásil Kiska.

Hlava štátu zároveň upozornila, že treba zistiť, kto bol objednávateľom vraždy. "Musí sa vyvrátiť aj obludné podozrenie, že za touto vraždou stojí mafia z východu Slovenska, o ktorej pôsobnosti ministerstvo vnútra vedelo roky a nespravilo nič. Až po tejto vražde začalo konať a taliansky mafián bol chytený, uväznený a vydaný. Veľmi oceňujem tento krôčik, ale treba spraviť veľa krokov a treba kráčať veľmi rýchlo," uzavrel Kiska.