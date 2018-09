Nad prípadom vraždy Kuciaka († 27) a Kušnírovej († 27) visia stále otázniky: Čo sledovali zverejnením identikitu?!

Aj po tom, čo polícia mala odhaliť páchateľov úkladnej vraždy, stále vyvoláva otázniky zverejnenie identikitu len pred dvoma týždňami.

Na ňom mal podľa prokurátora byť človek, ktorý môže mať bližšie informácie o poprave a mohol sa nachádzať na mieste činu. Na obrázku sa tak dokonca spoznal muž z Veľkej Mače, ktorý však podľa vlastných slov nemal s činom nič spoločné. Čo zverejnením identikitu sledovala prokuratúra?

Prokurátor, ktorý nechce zverejniť svoju tvár ani meno, tvrdil, že vo vyšetrovaní nastal posun. „Hovoríme, že osoba sa mohla pohybovať v tom čase v okolí miesta vraždy, nehovoríme, že tam určite bola,“ povedal špeciálny prokurátor s tým, že by boli radi, ak by sa osoba prihlásila sama.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Odhadovaná národnosť, približný vek ani predpokladaná výška hľadaného neboli zverejnené. „Nejaké informácie sú, má ich polícia, ale nebudeme ich zatiaľ rozpitvávať.“ Rovnako nechcel špecifikovať, či je na obrázku tvár samotného vraha, alebo len svedka. „To je špekulácia, na to teraz neodpoviem,“ dodal prokurátor s tým, že neprezradil ani, odkiaľ zistili identitu muža.

Následne sa prihlásil na polícii aj svedok Marek, ktorý tvrdil, že na obrázku spoznal svojho kolegu Miroslava. Ten pre Nový Čas potvrdil, že o ničom nevie. „Ja proste nechápem, čo sa deje. Moja rodina je z toho hotová, čo sa stalo. My sme ne­utiekli, ako bolo písané. Odišiel som kvôli práci. Mohol som lepšie zarobiť ako na Slovensku,“ povedal Miro, ktorý býval posledný rok vo Veľkej Mači.

Zisťovali sme, prečo polícia pracovala s možným svedkom či páchateľom aj prostredníctvom identikitu.Keď nie je medzi podozrivými nikto, kto by sa identikitu približoval, tak to môže byť taktika. Už boli určití podozriví, kde musela byť nejaká istota, že budú voči nim postupovať,“ vysvetľuje rektorka Akadémie Policajného zboru Lucia Kurilovská.

Tvrdí, že medzi podozrivými môžu byť aj takí, ktorí neboli zadržaní. „Na druhej strane to môže byť osoba, ktorá môže pomôcť ako svedok a možno z hľadiska určitej rekognície zadržaných osôb, čiže ich opoznania,“ dodáva Kurilovská. Bezpečnostný analytik Andor Šándor si myslí, že vyšetrovatelia určite niečo sledovali. „Identikit ukázali preto, aby zistili, či ich vybudia k nejakej aktivite. Potrebovali nejaký nepopierateľný dôkaz, asi ich už dlhšie sledovali, no chceli, aby začali podnikať nejaké kroky, ktorými by potvrdili domnienky vyšetrovateľa," uzavrel Šándor.

Toto bude nasledovať

1. Zadržanie - osoby sú momentálne zadržané.

2. Vypočúvanie - polícia má 48 hodín na to, aby podozrivých vypočula a buď ich obvinila, alebo prepustila na slobodu.

3. Obvinenie - ak budú obvinení, tak musia byť opäť vypočutí a na základe nahromadených dôkazov ich predložia prokurátorovi.

4. Návrh na väzbu - prokurátor musí posúdiť závažnosť dôkazov a môže podať návrh na väzbu.