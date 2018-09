Katarína uvidela, čo sa k nej na letisku blíži, stuhla od hrôzy: Uverili by ste, že TOTO bol kufor? Strašné fotky!

Pocit šťastia a pohody po medových týždňoch vystriedal šok! Po tom, ako sa mladomanželia dostali k svojej batožine, ostali v nemom úžase.

Kufor si vyzdvihli zabalený v igelitovom vreci s prepáleným oblečením. O informácie sa s Novým Časom podelila rozhorčená cestujúca Katarína.

Čo by ste povedali na dovolenku, po ktorej vám z batožiny ostane iba kôpka šrotu? Takúto situáciu na vlastnej koži zažila čitateľka Katarína s manželom, keď si po prílete z dovolenky na Rodose chceli vyzdvihnúť batožinu. „Čakali sme v hale vyše trištvrte hodiny a to napriek tomu, že sme boli jediné lietadlo, ktoré pristálo pred polnocou,“ hovorí Katarína.

Keď sa k nim dostal kufor zabalený v igelitovom vreci, najskôr ich to pobavilo. Po zistení, že ide o ich batožinu, im však už do smiechu nebolo. „Dokonca aj pani za okienkom bola v šoku. Neve­dela, čo má do reklamačného protokolu napísať. Takéto poškodenie v živote nevidela,“ dodáva. Kufor mal hlboké ryhy, sfrézované rúčky, no najväčším šokom bol jeho obsah.

Všetko oblečenie bolo úplne prepálené. „Našťastie suveníry mal v batohu manžel. Ja som tam mala svoje oblečenie, aj šaty, ktoré som dostala ako darček minulý rok. Od všetkých vecí máme bločky, takže uvidíme, čo sa s tým bude dať robiť,“ dodala Katarína.

Napriek tomu, že sa okamžite obrátili na poisťovňu a správu leteckej spoločnosti, sú s manželom skeptickí.dodáva nešťastná Katarína. „S cestujúcou bol spísaný protokol o poškodení batožiny, na zá­klade ktorého má nárok uplatniť si u svojej leteckej spoločnosti náhradu škody,“ uviedla hovorkyňa letiska Veronika Ševčíková s tým, že kufor bol do Bratislavy doručený už s poškodením.

Zakladateľ portálu Tour de svet Martin Hanzel odporúča každému pasažierovi hneď po prevzatí batožiny ju skontrolovať a prípadné poškodenia ihneď hlásiť na letisku. „Taktiež by cestujúci nemali na batožinu pripevňovať predmety, ktoré by mohli spôsobiť, že sa batožina o niečo zachytí,“ dodáva.

Ako postupovať?

Martin Šimko, poistenie.sk

Každý, komu sa niečo stane s batožinou a má cestovné poistenie aj poistenie batožiny, nech okamžite kontaktuje asistenčnú službu, kde sa dozvie všetky dôležité kroky.