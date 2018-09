V Mlynkoch v Slovenskom raji mrzne tuhšie ako na Orave: Máme -5 °C, musíme kúriť!

Už musia opäť kúriť! V Mlynkoch (okr. Spišská Nová Ves), ktoré patria medzi najchladnejšie obce na Slovensku, miestni prežili až tri vstávania po sebe, keď teplomer klesol pod nulu.

Vo štvrtok ráno namerali až -5 °C, takže v kachliach už praskali polienka. Manželia Krempašskí z miestnej časti Havrania dolina, pred domom ktorých sa nachádza meteorologická stanica, sú na nízke teploty zvyknutí. Podľa nich do tuhého ide, až keď ortuť v teplomere klesne pod -20 °C.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Dôchodkyňa Anna (75) Nový Čas vítala skoro ráno teplomerom, na ktorom bolo -5 °C. „Mrzne u nás už tri dni, ale len v noci a vydrží to asi do deviatej. Zelenina nám nestihla pomrznúť, lebo som ju vytrhala, len niektoré kvietky,“ prezradila, pokým jej manžel Augustín (79) podkúril. „Už treba, ale nie veľmi. Manželka si na noc nevykuruje spálňu, ja spím v kuchyni, ktorá je vyhriata. Konečne, lebo júl a august sú u nás v podstate najchladnejšími mesiacmi v roku. Vtedy v dome nekúrime a vonku je možno teplejšie ako dnu,“ smeje sa pán domu, ktorý stále nemá problém ísť po drevo v krátkych rukávoch.

Oblieka sa, až keď viac prituhne.Naša Havrania dolina je uzavretá, takže sa tu vyskytnú aj väčšie mrazy ako na Orave,“ dodáva.

Za sezónu manželia Krempašskí spotrebujú dosť dreva, spália až 24 kubíkov. Polovica z toho je kvalitné tvrdé drevo. Bodaj by nie, keď tu už mali aj tri metre snehu. Prvá dávka zvyčajne padne z oblohy už v októbri. „Za noc u nás bežne pribudne aj 20 centimetrov nového snehu. Preto pomaly chystáme lopaty na odhŕňanie a ako hovoríme po spišsky - začneme šufľovať,“ dodala Anna Krempašská, ktorá už roky vedie evidenciu počasia a osobitne zrážok.

Zasnežovať ešte nemôžu

SHMÚ predpovedá do konca víkendu na východnom Slovensku malú oblačnosť. Najnižšie ranné teploty majú byť 9 až 5 a najvyššie denné 18 až 22 °C. Konkrétne v Mlynkoch môže teplota v noci až do rána klesnúť už len na plus 4 °C. Aj z tohto dôvodu sa v tamojšom lyžiarskom stredisku, ktoré je v nadmorskej výške 800 - 1 000 metrov, ešte nemôžu tešiť na zasnežovanie.