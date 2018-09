Skupina Pyroterra z Česko Slovensko má talent hviezdila v Británii: Do kolien šiel aj slávny Simon Cowell!

Talentoví nadšenci! Skupina Pyroterra, ktorá sa na našich obrazovkách predvedie so svetelnou šou, si toho preskákala už mnoho.

Okrem prvých dvoch ročníkov ČSMT sa totiž talentovaní tanečníci predviedli aj v Nemecku a aby toho nebolo málo, tak svoje umenie ukázali aj vo Veľkej Británii. Tu padli do oka najmä obávanému Simonovi Cowellovi (58), ktorý si slovenských umelcov nevedel vynachváliť. Ako obstoja pred našou porotou?

Pyroterra je tanečná skupina, ktorá svoje vystúpenia obohacuje o svetelné efekty a postavili sa aj pred porotu šou Česko Slovensko má talent. Málokto však vie, že to nie je prvé číslo, ktoré predviedli. V minulosti sa totiž objavili nielen v prvom, ale aj druhom ročníku talentu. „Skúsili sme zahraničie, kde sme uspeli, no veľmi sme sa chceli vrátiť na Slovensko a do Česka, odkiaľ pochádza celá naša tvorba. Divákom sme chceli ukázať svetelnú šou, teda vystúpenie s led svetlami,“ prezradili Novému Času účinkujúci.

Nielen diváci, ale aj porota zostali milo prekvapení a ich šou si nevedeli vynachváliť. „Som rád, že ste sa k nám vrátili. Dotiahli ste to do dokonalosti,“ povedal Jaro Slávik a Marta Jandová za ním nezaostávala. „Na konci som uvažovala, že vám ukradnem jednu tyč, aby som si ju požičala na koncerty, len sa to asi nenaučím. Ja vás asi pozvem a vy to urobíte za mňa,“ navrhla so smiechom speváčka.

Skupina skúsila svoje šťastie aj v nemeckom či britskom talente. Pochvaly sa dočkali aj od Simona Cowella, ktorý je na účinkujúcich veľmi náročný. „Myslím si, že celá šou bola veľmi pekne poskladaná choreograficky. Zamiloval som sa do jej koncovky, skvelé vystúpenie, gratulujem,“ vyjadril sa Simon. V Anglicku sa tanečníci prebojovali až do semifinále, čo im prinieslo aj nové ponuky. „Určite sa nám otvorili dvere aj do zahraničia, my sa však veľmi radi vraciame domov,“ uzavreli umelci z Pyroterry.